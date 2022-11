Sandro Mazzola compie 80 anni, orfano del grande Valentino Mazzola, è diventato una icona del calcio italiano

OTTANTA ANNI E NON SENTIRLI

Il calcio italiano fa gli auguri a un ottantenne arzillo e in forma. Festeggia Sandro Mazzola. Con il suo iconico baffo è stato uno dei simboli della grande Inter di Helenio Herrera, quella della famosa formazione da recitare a memoria: la filastrocca iniziava con Sarti, Burgnich Facchetti e finiva con Suarez, Corso. In mezzo c’era anche e soprattutto lui, uno che ha deciso finali di Coppa dei Campioni. Nel suo palmares brillano 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. Giocatore atipico, era un po' centrocampista, un po' fantasista, un po' attaccante. E' stato l'unico interista a vincere la classifica dei cannonieri in Coppa dei Campioni, con 7 gol nella stagione 1963/64.





LA RIVALITA' CON GIANNI RIVERA

Erano gli anni in cui sull’altra sponda del Naviglio Gianni Rivera faceva sognare il Milan. La loro rivalità è entrata nella storia del calcio italiano, come la loro discussa staffetta in Nazionale. Il commissario tecnico Ferruccio Valcareggi non volle fare una scelta netta, il compromesso fu che in ogni partita i due avrebbero giocato un tempo a testa. Insieme con la maglia azzurra conquistarono l'Europeo del 1968 e arrivarono secondi al Mondiale del Messico nel 1970, quello della leggendaria semifinale Italia-Germania Ovest 4-3.