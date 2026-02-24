Sanremo 2026, nayt racconta a RTL 102.5 le emozioni prima del debutto al Festival con il brano “Prima che”

nayt è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontarci tutte le sue sensazioni in attesa del suo debutto al Festival di Sanremo. Per la 76esima edizione, il rapper porterà sul palco dell’Ariston il brano “Prima che”, scritto dallo stesso nayt e prodotto da Zef. La canzone nasce dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani, tornando così a incontrarsi e conoscersi per quelli che si è realmente. Ai microfoni di RTL 102.5, nayt ha raccontato: «Io sto bene, sono abbastanza pronto, mi sento concentrato ed entusiasta di essere qui e poter partecipare all’incredibile Festival di Sanremo. Già fare le prove ufficiali di ieri è stato importate per concretizzare tutto quanto, ora c’è da mettere in pratica la vera esibizione questa sera in diretta. Sono molto curioso. “Prima che” è un brano che parla un po’ di identità e riconoscimento, io cerco di trasmettere la possibilità di connettersi con l’altro, entrare in empatia e in connessione, levando le cose che spesso mettiamo tra di noi, come barriere, costumi, abitudini e il vissuto. Penso di averlo espresso dando il massimo, vediamo come verrà effettivamente colto dal pubblico». Con il suo stile, nayt unisce, senza mai snaturarsi, l’urban e il cantautorato, superando i confini di entrambi i generi, anche grazie a una scrittura diretta e sincera che lo caratterizza e con cui riesce a dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano.





IL DUETTO CON JOAN THIELE

A Sanremo, durante la serata dedicata alle cover, nayt si esibirà insieme a Joan Thiele con il brano “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André. In merito al duetto, il rapper ha svelato: «Ho pensato a Joan Thiele dal primo momento, lei è un’artista incredibile e sono contento di poter interpretare il brano di De Andrè con lei. Penso che ci faremo un po’ da specchio a vicenda su quel palco e credo che sarà anche molto emozionante. In questi giorni abbiamo provato molto, abbiamo provato come si deve ed è una grande emozione perché lei è spettacolare».





IL DISCO “IO INDIVIDUO”

Uscirà il 20 marzo “io Individuo”, il decimo e nuovo album di nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”. «Il disco parla dell’esistenza dell’individuo e di dove è il confine tra l’ uno e l’altro e di cercare un tentativo di unirsi, stare insieme, entrare in empatia ed è tutto un fil rouge che parte da “prima che” e arriva fino al disco» spiega nayt in diretta su RTL 102.5. L’album arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e già dal titolo si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità, con le sue diverse sfaccettature, di un individuo. All’interno dell’album sarà contenuto anche il brano “Un uomo”, uscito lo scorso ottobre, e perfetta introduzione al tema centrale del progetto, con la sua domanda esemplificativa: “com’è che si fa ad essere un uomo?”.



