Sanremo 2026, Sal Da Vinci su RTL 102.5 presenta il brano “Per sempre si” in gara al Festival

Manca pochissimo alla prima serata del Festival di Sanremo 2026 e l’atmosfera si fa sempre più elettrica: uno dopo l’altro, gli artisti passano dal nostro Radio Truck per condividere emozioni, rituali e aspettative in vista dell’attesissimo debutto sul palco del Teatro Ariston.

Poco fa, durante il programma “The Flight”, è intervenuto Sal Da Vinci che, assieme a La Zack e Matteo Campese, ha raccontato come sta vivendo questa esperienza.

SAL DA VINCI: "LE PROMESSE SONO UNA COSA SERIA"

Il cantante partenopeo, che questa sera si esibirà per ventunesimo con il brano “Per sempre sì”, ha aperto la sua chiacchierata ricordando di essere tifoso del Napoli e di essere felice che la sua squadra del cuore non giochi proprio stasera. Non sono mancati gli elogi all’allenatore Antonio Conte. «L’azzurro in camera fa sempre bene», ha detto, riferendosi alla maglia del Napoli che conserva nella sua stanza.

Sal Da Vinci ha poi parlato del valore dei sogni e della determinazione: «Le cose le devi volere e devi combattere per realizzarle. I sogni possono anche non concretizzarsi, ma devono generare altri sogni». Raccontando il significato del brano, ha spiegato: «La canzone parla di una consacrazione nel giorno più importante della vita, il matrimonio».

E ancora: «Le promesse sono un po’ vacillanti in questo periodo storico, ma per me sono una cosa seria e vanno mantenute». Alla domanda sulla scaramanzia, ha risposto con un sorriso: «Non è vero… ma ci credo».

SAL DA VINCI, LA BIO DEL CANTANTE

Sal Da Vinci, nato a New York nel 1969, è un artista napoletano figlio di Mario Da Vinci. Diviso tra musica, teatro e cinema fin da bambino, ottiene il primo grande successo musicale nel 1994 e nel 2009 conquista il terzo posto al Festival di Sanremo.

Negli anni alterna album e musical di successo, diventando un volto amatissimo del Teatro Augusteo di Napoli. Nel 2024 esplode con “Rossetto e Caffè”, brano da oltre 450 milioni di streaming, seguito da nuovi singoli, tour sold out ed eventi speciali. Nel 2025 continua tra musica dal vivo, televisione e teatro, confermandosi tra gli artisti più versatili e seguiti della scena italiana.



