Sanremo 2026, Sayf su RTL 102.5 racconta il brano “Tu mi piaci tanto”

Continua il racconto del Festival di Sanremo su RTL 102.5 con i vari artisti in gara che si alternano ai nostri microfoni per raccontarci le ore che li separano dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston. Poco fa è passato a trovarci anche Sayf che questa sera sarà il secondo cantante ad esibirsi secondo la scaletta rivelata questa mattina in conferenza stampa.

SAYF: "UNA CANZONE FATTA DI IMMAGINI"

Il giovane cantante, ai microfoni di Matteo Campese e La Zac, ha raccontato che il brano è costruito su più livelli: i primi “tu mi piaci” hanno una sfumatura ironica, quasi sarcastica, mentre nel ritornello il sentimento si fa più autentico e diretto. «È una canzone fatta di immagini», ha spiegato.

Ha poi parlato di come la visione di Parthenope lo abbia profondamente ispirato, sottolineando quanto il cinema di Paolo Sorrentino rispecchi il suo modo di scrivere canzoni, fatto di suggestioni e atmosfere. «Magari un giorno farò il regista», ha aggiunto scherzando e ridendo con Matteo Campese.

SAYF, LA BIO DEL CANTANTE IN GARA

Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le uscite si moltiplicano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare. Le performance live diventano il suo marchio di fabbrica, caratterizzate dalla qualità altissima portata sul palco insieme alla sua band.

La cura di ogni dettaglio trasforma il suo repertorio in un’esperienza unica dal vivo, com’è stato ad esempio durante lo speciale live al JAZZMI, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione. La cifra stilistica di Sayf è la sua versatilità fuori dal comune, l’abile mix tra il rap e il cantautorato, le melodie e le barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo.

Il 2025 lo vede anche protagonista dell’estate con ben 3 brani: “Sto bene al mare” di Marco Mengoni insieme a Sayf e Rkomi, “Figli dei palazzi” feat Néza e “Una can”, il suo singolo da solista.

A novembre è uscito il suo ultimo singolo, “MONEY (feat. Artie 5ive, Guè)”. Sayf è stato, inoltre, scelto da Spotify per “RADAR 2025”, il programma dedicato agli artisti emergenti da tenere d’occhio e da Vevo Global per “DSCVR Artists to Watch 2026”.



