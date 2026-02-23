Sanremo 2026, Tredici Pietro su RTL 102.5 presenta il brano in gara “Uomo che cade”

Continua il racconto del Festival di Sanremo su RTL 102.5 con i vari artisti in gara che si alternano ai nostri microfoni per raccontarci le ore che li separano dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston. Poco fa è stato il turno di Tredici Pietro, che al suo debutto al Festival porta in gara il brano “Uomo che cade”.

“NEI SOGNI LA CADUTA DIVENTA QUALCOSA DI STUPENDO”

Intervenuto a Password con La Nico, Fulvio Giuliani e Cianna, il cantante ha affermato: “Le prove con l’orchestra sono state uno spettacolo incredibile”. Poi ha aggiunto, a proposito della canzone che porterà in gara: “Nel testo dico che, se guardi in alto, c’è un uomo che cade; se guardi verso i tuoi sogni, anche se cadi, la caduta diventa qualcosa di stupendo”. A proposito del papà, Gianni Morandi, Tredici Pietro, scherzando con i conduttori, racconta che cerca di fargli meno complimenti possibile. “E un onore avere la responsabilità della storia che il mio cognome ha, ma senza ansie” ha poi concluso il giovane artista.

TREDICI PIETRO, LA BIO DEL CANTANTE

Tredici Pietro, pseudonimo di Pietro Morandi, è un rapper e cantautore bolognese classe 1997. Avvicinatosi al rap fin da giovanissimo, debutta nel 2018 con “Pizza e Fichi”, seguito da brani come “Piccolo Pietro”, “Rick e Morty” e “Passaporto”, con cui definisce progressivamente il suo stile. Nel 2019 pubblica il primo progetto ufficiale, Assurdo, che include il featuring di Madame, e avvia diverse collaborazioni, tra cui quelle con Lil Busso e gli Psicologi. Negli anni successivi escono i progetti X Questa Notte (2021) e Solito posto, soliti guai (2022), che debutta nella Top 5 FIMI/GfK dei vinili più venduti in Italia. Parallelamente porta la sua musica live nei principali festival e club italiani. Dopo il joint album LOVESICK con Lil Busso (2022) e nuovi singoli nel 2023, nel 2024 inaugura una nuova fase artistica con “BIG PANORAMA” e “HIGH”, anticipando l’album NON GUARDARE GIÙ (2025). Nello stesso anno è featuring in “Che gusto c’è” di Fabri Fibra e pubblica “LA FRETTA”, seguito dal tour nei club italiani.



