Sarà una Pasqua di rialzo dei prezzi, ma gli italiani non rinunciano a viaggi, ristorante e dolci tipici Photo Credit: ANSA/EPA/HUGO PHILPOTT

Crescono i prezzi in vista di Pasqua 2026, non solo degli alimenti, come con gli agnelli da carne che registrano un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, così come le uova da consumo +18 Lo sottolinea in una nota Borsa Merci Telematica Italiana dopo un’analisi dei dati rilevati dalle Camere di commercio e Borse Merci. A rincarare in questo periodo anche i prezzi di hotel e ristoranti. Per quanto riguarda gli alberghi, il pernottamento in camera doppia per due persone, nel weekend di Pasqua, con colazione compresa, costa mediamente il +55% rispetto al weekend precedente e il +10% rispetto al 2025. E' quanto rileva l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Intanto è boom per i dolci tipici di Pasqua come uova di cioccolato e colombe.





Tre italiani su quattro acquistano uova di cioccolato

Con l'avvicinarsi della Pasqua, l'Osservatorio shopping DoveConviene, l'app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, ha analizzato le intenzioni e i comportamenti d'acquisto degli italiani, mettendo in luce tendenze, preferenze e dinamiche che caratterizzeranno il mercato dei dolci pasquali nel 2026: secondo l'indagine quasi 3 italiani su 4 (75%) acquisteranno dolci pasquali, a conferma di una tradizione ancora fortemente radicata nelle abitudini di consumo. Le uova di cioccolato industriali restano il prodotto più diffuso, soprattutto quelle con personaggi, scelte da oltre la metà degli intervistati (54%). Accanto a queste, risulta alto l'interesse verso la colomba artigianale (32%), seguita dalle colombe industriali (25%), dalle uova artigianali (34%) e dai dolci tipici locali (17%), che mantengono un'importante nicchia di mercato.





Le uova di Pasqua

Secondo un’indagine dell'Osservatorio shopping DoveConviene quasi 3 italiani su 4 acquisteranno dolci pasquali. Le uova di cioccolato industriali restano il prodotto più diffuso, soprattutto quelle con personaggi, scelte da oltre la metà degli intervistati (54%). C’è anche interesse per la colomba artigianale (32%), seguita dalle colombe industriali (25%), dalle uova artigianali (34%) e dai dolci tipici locali (17%). Dalla stessa indagine emerge anche che otto italiani su 10 acquisteranno più di un uovo. Dai dati emerge anche che il 17% dei consumatori acquista con largo anticipo, mentre il 66% concentra gli acquisti nelle ultime due settimane. Inoltre, il 63% sceglie il giorno dell'acquisto in base alle promozioni disponibili.





Pasqua fuori casa

Solo 1 famiglia su 7 (ovvero 3,8 milioni di famiglie) sceglierà di trascorrere le festività pasquali lontano da casa (e di questi il 96% resterà in Italia). Molti approfitteranno dell'ospitalità di amici e parenti, diversi sceglieranno soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto. Saranno 2,1 milioni, invece, le persone che si concederanno una breve vacanza con il proprio animale da affezione al seguito.





Alloggi e ristoranti

Saranno circa 6,2 milioni i clienti pronti a sedersi ai tavoli degli oltre 113 mila ristoranti aperti in tutta Italia secondo una stima del Centro Studi Fipe-Confcommercio. Pur registrando una leggera flessione del 4,4%, il settore tiene: 403 milioni di euro (+1,2%), una lieve crescita trainata principalmente dal fattore inflazione. Complice la guerra in Iran, il menù dei ristoranti segna aumenti mediamente il 4% in più rispetto al weekend precedente e il 5% in più rispetto a Pasqua 2025. Da segnalare che quest’anno c’è un forte ritorno del menu degustazione, scelto dal 52,6% dei ristoratori. Prezzo medio 72 euro (bevande escluse). Il 47,4% dei locali difende, invece, il menù alla carta che permette al cliente di modulare budget e preferenze in totale libertà. A dominare i menù saranno i grandi classici: dalla pasta fatta in casa alle iconiche preparazioni a base di agnello o capretto, simbolo della cucina pasquale italiana. Per risparmiare, in molti opteranno per il consueto picnic o barbecue all'aperto, o, se il tempo non lo permette, si riuniranno a casa di amici.



