Sardegna, morto il turista colpito da un masso che si è staccato da un costone in spiaggia

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Si sarebbe sdraiato con l'asciugamano all’ombra insieme alla nipotina di 8 anni, a ridosso di un costone sulla spiaggia di Abbatoggia, a La Maddalena, dove nonno e bimba erano arrivati qualche giorno prima per una vacanza in Sardegna. All'improvviso la caduta del grande masso di granito che staccandosi dalla parete rocciosa ha travolto l'uomo. Piergiorgio Benegaglia, 58enne di Novara, ha riportato un trauma addominale. Trasportato in condizioni gravissime all'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dov'è stato operato d'urgenza, non ce l’ha fatta.

INDAGINI IN CORSO

Sul posto indagano i Carabinieri, arrivati insieme ai medici del 118 e ai Vigili del Fuoco che hanno operato per circa due ore prima di riuscire ad estrarre l'uomo dal grande masso. Ora si tenta di ricostruire la dinamica della tragedia. Da accertare le condizioni del costone, che finora non sarebbe mai stato considerato a rischio crollo dalle autorità. "ha spiegato il direttore dell'ente parco Giulio Plastina -ha aggiunto.

MONITORAGGIO DELLA COSTA

Il sindaco sta comunque valutando la possibilità di vietare l'accesso a quel tratto di costa, visto anche il grande afflusso di turisti in concomitanza del periodo estivo. Un appello in questo senso è stato lanciato dal presidente diSardegna, Giorgio Vargiu:avverte -