"Sarei un concorrente scomodo...": vi ricordate Pasquale Laricchia? Ecco dove potrebbe sbarcare in tv

Sogna il ritorno in tv. E non pensate che voglia farlo solo per soldi o popolarità: Pasquale Laricchia non ne ha bisogno perché è uno dei pochi ad essere ricordato come ex inquilino della casa più spiata d'Italia. La sua vita, sempre ricca di soddisfazioni, riserva ancora tante sorprese. Ora il concorrente pugliese, diventato famoso per i suoi proverbi, accarezza l'idea di un ritorno sul piccolo schermo. Due edizioni del Grande Fratello alle spalle ed un'edizione de La Talpa nel suo curriculum: Pasquale potrebbe essere pronto ad un nuovo salto in tv e lo dice chiaramente a “Trends&Celebrities”, la trasmissione di RTL 102.5 News che va in onda delle 13 alle 15.

IL GIUDIZIO SUL GRANDE FRATELLO VIP

“La sto seguendo, perché è un programma al quale sono molto legato e, quindi, sono sempre curioso – dice Pasquale. Alfonso Signorini è bravissimo nella conduzione, poi alcuni concorrenti li conosco. Sono tutti bravi, si impegnano, anche se il reality è un po’ cambiato dai miei tempi”. Poi aggiunge: “Secondo me, gli autori ti stimolano a parlare e ad avere reazioni, ma spero che non sia del tutto reale l'atteggiamento che hanno i concorrenti, perché altrimenti sarebbe un guaio. Spero sia una mezza recita, sennò è un problema… Comunque, ai miei tempi il reality era quello che accadeva all'interno del reality, non si sentiva neppure l’applauso del pubblico in studio. Oggi, invece, il reality è la fidanzata, la mamma, la cugina, la dolce attesa, il flirt. Il reality è fuori, non si parla nemmeno di quello che è successo in settimana”. Ma Pasquale vorrebbe tornare a frequentare la dimensione dei reality show? “Se torno al reality il mondo si ferma, succede un macello. Io ho l’esperienza: se mi dicono lanciati nel vuoto, io mi lancio nel vuoto. La Talpa? Mi piace, perché c’è l’azione, la forza, l’energia. Si avvicina molto, secondo me, alla mia personalità. Io mi candido, ma sono un personaggio scomodo…”.