Save The Children lancia l'allarme: i bambini sono la vittima principale della guerra in Ucraina

La guerra non risparmia i bambini, anzi. E’ di ieri la notizia di un neonato di tre mesi ucciso insieme alla sua mamma da uno dei razzi russi piovuti su Odessa. E non è l’unica vittima in tenera età. Ci sono bimbi feriti, mutilati. O semplicemente traumatizzati dalla paura delle bombe, delle esplosioni, del buio. Alcuni hanno perso i loro genitori, altri sono fuggiti all’estero dovendo lasciare i padri, che non possono abbandonare il paese. Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro, sta monitorando la situazione dei bambini in guerra e oggi ha pubblicato dati destinati a far riflettere.





VITTIME SENZA DIFESA

In due mesi di guerra scatenata da Putin sono più di 450 i bambini uccisi o feriti dalle armi russe. Almeno due terzi dei 7 milioni e mezzo di bambini residenti in Ucraina hanno dovuto abbandonare il loro paese, le loro case, i loro giochi, il loro mondo. L’impatto psicologico c’è e si farà sentire a lungo, forse per tutta la loro vita. Si stima che, negli ultimi due mesi, più di 63.000 bambini siano nati durante il conflitto in Ucraina e in condizioni che potrebbero avere un impatto permanente sulla loro salute mentale. Secondo Save the Children infatti questi neonati si aggiungono ai milioni di bambini esposti al maggior rischio di subire gravi danni fisici e traumi psicologici duraturi causati dalle violenze, dalle privazioni e dagli sfollamenti, che dal 24 febbraio scorso, data dell’escalation della guerra, e con l'aumento dei combattimenti nell'est del paese, sta colpendo l’Ucraina. L'escalation del conflitto, ha causato in Europa lo sfollamento di persone più grande e veloce dalla Seconda Guerra Mondiale, con cinque milioni di persone già fuggite dall'Ucraina. Con famiglie che in molti casi sono state costrette a una improvvisa e traumatica separazione.