Sayf a Sanremo 2026 con "Tu mi piaci": testo e significato della canzone
24 febbraio 2026, ore 20:45
Sayf è tra i protagonisti del 76esimo Festival di Sanremo con il brano "Tu mi piaci"
Dopo anni di gavetta, Sayf si afferma sul panorama genovese, attirando l’attenzione mainstream tra il 2023 e il 2024 grazie alle collaborazioni con Helmi, Ele A e 22simba: nel 2025, poi, arriva il primo EP “Se dio vuole”. Sayf sarà al 76esimo Festival di Sanremo con “Tu mi piaci”.
IL SIGNIFICATO di "TU MI PIACI"
Nel brano, costruito sul ritornello "Tu mi piaci", Sayf punta al tormentone con una canzone veloce e coinvolgente, che gioca sulle contraddizioni del Paese. Il testo mescola riferimenti pop e sociali, citando figure come Fabio Cannavaro e Silvio Berlusconi, evocato indirettamente.
GLI AUTORI DI "TU MI PIACI"
di A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri
IL TESTO DI "TU MI PIACI"
Tu, figlio di un muratore
L’Emilia che si allaga
E la Liguria pure
E intanto che si ride
E che si fa l’amore
Le tue tasse vanno spese
In un hotel a ore
Io,
Amando a modo mio
Ho sbagliato tante cose
E tante mode non le seguo
Io,
Amando a modo mio
Avrei voluto darti
Meno cuore, amore mio
E allora
Corri contro il tempo
Che il denaro non ti aspetta
E cosa vuoi che sia la fretta
Su una macchina che scheggia
E non mi vedrai alla finestra
A farti una serenata
Perché il mondo non si ferma
Ma non ho fiato più
Rallenta
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
“L’Italia è il paese che amo”
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio
Schiaccerò quelli degli altri
Così giocherà da solo
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
Ho fatto una canzonetta
È un fiore su una camionetta
E le botte delle piazze
Le dimentichiamo
Ho fatto una canzonetta
Spero che non vi spaventi
Che possiamo ripartire
Tutti a mano, a mano
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Ditonellapiaga racconta a RTL 102.5 il ritorno a Sanremo con “Che fastidio!”
L’artista è pronta a tornare sul palco dell’Ariston in occasione della 76° edizione del Festival di Sanremo con un brano energico, diretto e pungente che segna un passaggio fondamentale nel nuovo percorso artistico della cantautrice