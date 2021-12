Sci, delusione azzurra a Killington, lo slalom speciale alla Shiffrin, Brignone 22esima

Settantunesima vittoria in carriera per Mikaela Shriffin che oggi ha vinto lo slalom speciale femminile disputato sulle nevi di Killington, nello stato del Vermont, negli Stati Uniti. L'idolo di casa ha preceduto la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Holdener. L'unica italiana in gara, federica Brignone ha taglaito il traguardo al ventidueismo posto. Mikaela Shiffrin ha dominato la seconda frazione malgrado un errore nella parte alta della pista, precedendo sul traguardo Petra Vlhova di 75 centresimi. La campionessa slovacca aveva dominato nella prima manche. terza sul traguardo la svizzera Wendy Holdener. L'unica azzurra rimasta in gara, dopo il taglio della prima prova, Federica Brignone, ha chiuso al 22esimo posto, rimontando così la 26esima piazza rimediata nella prima frazione.





La prima manche

La prima manche dello slalom femminile di Killington è stata dominata dalla campionessa slovacca Petra Vhlova, già vincitrice dei primi due slalom stagionali a Levi, ha regolato la rivale Mikaela Shiffrin, attardata di 20 centesimi. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener. Male le azzurre con solo Federica Brignone è riuscita a superare il taglio. Male Martina Peterlini, 31esima a solo 1 centesimo dalla qualificazione, Lara Della Mea 35esima, Roberta Midali 47esima e Anita Gulli 54esima. Fuori invece Marta Rossetti, a causa di una caduta a metà percorso.





Cancellato il superG maschile di Lake Louise

Troppa neve, dopo la discesa di venerdì scorso, anche il superG di coppa del mondo uomini di Lake Louise, in programma oggi, è stato cancellato. Non è ancora stato deciso quando e come verrà recuperata la gara, intanto La discesa cancellata a Lake Louise sarà recuperata a Beaver Creek nel prossimo fine settimana.





Scatta l'allarme Covid a Lake Louise

Una decina di persone tra atleti, tecnici e accompagnatori del circo bianco sono risultati postivi ai test effettuati a Lake Louise a margine della Coppa del Mondo. Molti dei quali appartengono alla squadra Usa. Una quarantina le persone che sono state poste in isolamento. A Beaver Creek, da venerdì a domenica prossima, sono in programma quattro gare.