Sciopero dei mezzi, "venerdì nero"

Redazione Web

15 giugno 2017, ore 11:53

Tutte le 24 ore bisognerà arrangiarsi, trasporti non a disposizione

Venerdì 16 giugno sciopero generale in tutta Italia, deciso da diversi sindacati indipendenti. Questa volta non solo in sciopero i treni e le metropolitane, ma tutti i mezzi di trasporto, inclusi aerei. La ragione è per ‘difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore’, assieme ad altre proteste locali. Con eccezione della Valle d’Aosta e del Piemonte, non sarà possibile viaggiare con il treno regionale dalle 21 del 15 giugno fino allo stesso orario del giorno seguente. Le ‘Frecce’ rimarranno disponibili, assieme al collegamento tra l’Aeroporto di Roma Fiumicino e Roma Termini. In atto anche lo sciopero di aerei, coinvolgendo tutti i lavoratori nel settore aereo. Ci sono voli garantiti dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, inclusi altri voli pubblicati dall’Enac; i voli cancellati, invece, sono resi disponibili su alitalia.com.In sciopero anche autobus, metro e tram, con persino due scioperi a Roma, oltre al servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. A Milano, invece, sciopero dall’inizio del servizio giornaliero fino alle 8,45, e dalle 15 alle 18. Indeciso il numero di veicoli coinvolti, che sarà stabilito dall’intensità della protesta.

