Sconti pre-natalizi, oggi è il cyber monday, Coldiretti, spesa su web per 1 italiano su 2

Con il lunedì cibernetico che si celebra oggi, 28 novembre, si conclude la settimana di sconti pre-natalizia iniziata con il Black Friday. Quasi un italiano su due ne ha approfittato per fare acquisti on line negli ultimi 7 giorni. Il 48% ha scelto di comprare in anticipo i regali di Natale nel periodo del Black Friday, anche per approfittare delle promozioni. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' sul “Lunedì cibernetico” che quest'anno cade proprio oggi, lunedì 28 novembre.





I numeri

Tra Cyber Monday e Black Friday, la spesa totale è stata di 5,3 miliardi di euro, secondo l’indagine di Coldiretti, che mette in evidenza le differenze tra il budget a disposizione. Il 51% conterrà la spesa entro i 100 euro, il 27% fino a 200 euro, mentre il 7% arriverà a 300 euro. Ma la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana mette in evidenza un 5% di chi ha maggiori possibilità economiche spenderà fino a 1000 euro. Gli acquisti sul web sono i preferiti dagli italiani nella fascia d’età tra i 45 e i 54 anni, ovvero il 77%. Solo il 58% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni compra online e il 59% della fascia tra 35 e 44 anni. Gli anziani si confermano i meno propensi a fare acquisti sul web. Solo il 17% di quelli sopra i 64 anni.





Quali acquisti

Tra Cyber Monday e Black Friday i prodotti più acquistati sono quelli tecnologici, l’abbigliamento, i prodotti di bellezza e l'enogastronomia. Anche se dai dati di Coldiretti emerge che gli italiani cercano anche altri prodotti sul web come i beni alimentari, anche se qui rischiano di incappare nei cosiddetti “falsi” made in Italy. Per evitare truffe la Coldiretti invita a verificare l'identita' del venditore on line privilegiando chi ha un legame diretto con la terra o appartiene a una rete strutturata di vendita diretta. Attenzione anche alle storpiature, anche minime, del nome del prodotto, che spesso rivelano che si tratta di imitazioni. Infine occorre controllare sempre i loghi e il prezzo dei prodotti Igp e biologici e l'etichetta, e diffidare di quelli troppo bassi.