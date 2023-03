Scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: dichiarata la ristrutturazione di edifici inesistenti, Cinque Stelle nel mirino

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

LA CASA CHE NON C'E'

L’operazione della Guardia di Finanza ha scoperchiato una truffa gigantesca. Peggio dei finti ciechi che guidavano l’auto. Qui siamo di fronte a ristrutturazioni di case che non esistono in comuni fantasma. Crediti di imposta fittizi sono stati scoperti e bloccati. Le istanze per il bonus ristrutturazione erano state presentate anche da persone senza fissa dimora o decedute oppure con precedenti penali. Ma non solo. In duemila casi, è stato accertato, i lavori si sarebbero dovuti realizzare addirittura in comuni inesistenti. Oppure si è dichiarata la ristrutturazione di immobili che non esistevano. Sono alcuni particolari emersi dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Avellino su crediti d'imposta fittizi, che ha portato a un sequestro di circa 1 miliardo e 700 mila euro, il più alto di sempre. La maxi truffa è stata messa a segno con i bonus per l'edilizia, principalmente Ecobonus e Bonus Facciate.

5 STELLE NEL MIRINO

Questa truffa non rappresenta certo una buona pubblicità per il provvedimento voluto dal MoVimento 5 Stelle e successivamente bloccato dall'attuale governo. Immediato il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che non ha risparmiato critiche: “Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spese dello Stato. I grillini si riempivano la bocca della parola onestà ma nessuno come loro ha favorito i disonesti, i ladri, i truffatori. E la verità finalmente emerge”.

ARRESTI E PERQUISIZIONI

Nelle ultime ore sono state condotte 73 perquisizioni in varie zone d’Italia, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara; impegnati 150 agenti della Guardia di Finanza. Gli indagati sono 21. Eseguite anche 10 misure di custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Applicato un decreto di sequestro ai fini della confisca, di crediti fiscali, profitti illeciti, immobili e altre disponibilità per oltre un miliardo e mezzo.