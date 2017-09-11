Scozia, orrore per fossa orfanotrofio

Trovati 400 corpi morti tra 1864 e 1981, è il nuovo caso dopo quello irlandese

400 corpi tra bambini e neonati morti tra il 1864 e il 1981 nell'ex orfanotrofio scozzese Smyllum Park gestito da suore cattoliche: i loro corpi sono stati sepolti in una fossa comune anonima. E' quanto emerge, riportano i media britannici, da un'indagine del programma "File on Four" di BBC Radio 4 e del domenicale Sunday Post. Il caso richiama quello emerso nel marzo scorso in Irlanda, dove in un ex orfanotrofio cattolico è stata confermata l'esistenza di una fossa comune con i resti di circa 800 bambini.

