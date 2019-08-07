Scrivi al tuo 'vicino di numero', ecco il nuovo gioco social

07 agosto 2019, ore 12:00
La nuova tendenza consiste nell'invio di un sms alla persona che ha il proprio stesso numero di telefono con la cifra finale inferiore o maggiore di una unità
Una nuova tendenza impazza su Twitter e sta portando a risultati esilaranti. Con l'hashtag #NumberNeighbor, il nuovo 'gioco' social consiste nell'inviare un sms al proprio 'vicino di numero', ovvero la persona che ha il proprio stesso numero di telefono con la cifra finale inferiore o maggiore di una unità. Per partecipare basta semplicemente inviare il messaggio e presentarsi spiegando l'iniziativa, per poi scoprire curiosità sulla persona che lo ha ricevuto, se ben disposta. Se la conversazione risulta divertente o strana andrà poi condivisa su Twitter. A rilanciare l'iniziativa, che era già diventata virale nel 2016, è stato il batterista americano Ryan Lavallee che ha postato su Twitter l'interazione con il suo 'vicino di numero' ed è stato subito seguito da tantissime persone. La tendenza è poi arrivata anche in Italia e i post divertenti non sono mancati.
