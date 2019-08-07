Scrivi al tuo 'vicino di numero', ecco il nuovo gioco social

La nuova tendenza consiste nell'invio di un sms alla persona che ha il proprio stesso numero di telefono con la cifra finale inferiore o maggiore di una unità

Una nuova tendenza impazza su Twitter e sta portando a risultati esilaranti. Con l'hashtag #NumberNeighbor, il nuovo 'gioco' social consiste nell'inviare un sms al proprio 'vicino di numero', ovvero la persona che ha il proprio stesso numero di telefono con la cifra finale inferiore o maggiore di una unità. Per partecipare basta semplicemente inviare il messaggio e presentarsi spiegando l'iniziativa, per poi scoprire curiosità sulla persona che lo ha ricevuto, se ben disposta. Se la conversazione risulta divertente o strana andrà poi condivisa su Twitter. A rilanciare l'iniziativa, che era già diventata virale nel 2016, è stato il batterista americano Ryan Lavallee che ha postato su Twitter l'interazione con il suo 'vicino di numero' ed è stato subito seguito da tantissime persone. La tendenza è poi arrivata anche in Italia e i post divertenti non sono mancati.

