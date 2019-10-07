Scuola, 1 su 5 non ha terminato studi o non ha competenze

Scuola, 1 su 5 non ha terminato studi o non ha competenze

Scuola, 1 su 5 non ha terminato studi o non ha competenze

Redazione Web

07 ottobre 2019, ore 22:00

Ricci, responsabile nazionale prove Invalsi, a dispersione "esplicita" va sommata quella "implicita"

L'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione, la cosiddetta dispersione scolastica, in Italia si è ridotta nel tempo, attestandosi nel 2018 al 14,5% (fonte Eurostat 2019). E tuttavia accanto alla dispersione scolastica "esplicita" c'è una ulteriore dispersione "implicita" pari al 7,1% relativa a quei giovani che escono con un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, ma senza possedere nemmeno lontanamente le competenze di base che sarebbero previste dopo 13 anni di scuola. Sommando le due percentuali si supera il 20%: ovvero 1 giovane ogni 5 o non ha terminato il secondo ciclo di istruzione oppure, pur avendolo concluso, non ha le competenze corrispondenti al livello atteso. E' quanto afferma Roberto Ricci, responsabile nazionale prove Invalsi sull'editoriale "La dispersione scolastica implicita" pubblicato questo mese.  

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

  • Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

    Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

  • “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

    “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

  • Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

    Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

  • Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

    Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

"Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

"Le cicatrici dell'anima": la mostra a Palermo a cura di Zino Citelli e Ornella Schirò

Il progetto nasce da un'idea di rinascita. La mostra aprirà i battenti il 13 dicembre

"Panettone World Championship": arriva la gara che prende tutti per la gola. Ecco di cosa si tratta

"Panettone World Championship": arriva la gara che prende tutti per la gola. Ecco di cosa si tratta

Finalissima e premiazione il 18 ottobre a HostMilano con giurati e ospiti stellati

Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti. Ecco tutte le anticipazioni

Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti. Ecco tutte le anticipazioni

Parla il nuovo consulente di Andrea Sempio. Da Londra, invece, Charlotte non si inchinerà davanti a suo fratello George