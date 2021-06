Scuola, il ministro dell'Istruzione Bianchi “La didattica a distanza ha fatto danni pesanti. Ora più tempo pieno”

Vede il bicchiere mezzo pieno il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. In audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche legate a bambini e ragazzi anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid 19 il ministro ammette che "La pandemia ha avuto un pesante impatto sulla scuola" e "ci sono stati danni pesanti, che dobbiamo cogliere, dalla Dad, un acronimo insopportabile: ma oggi siamo in condizione di vederne anche i lati positivi, che dobbiamo ancora verificare e di cui dobbiamo ancora fare tesoro: non è stata solo una parentesi da chiudere, ma una prova durissima che ci deve permettere di trarne tutte le conseguenze".

LE CONSEGUENZE (POSITIVE) DELLA DAD

"Sulla Dad abbiamo sperimentato - ha proseguito Bianchi- ora dobbiamo trarne le conseguenze anche positive. Questa non è stata una parentesi da chiudere, ma una prova durissima che ci deve permettere di trarne tutte le conseguenze, come la possibilità di fare classi che si possono aprire al dialogo con bambini di un altro paese. Bisogna cioè - ha aggiunto il ministro - fare quell'operazione che si chiama resilienza, la capacità di uscire da una difficoltà non solo resistendo ma anche innovando profondamente; perché abbiamo imparato non solo appreso, cioè abbiamo fatto nostri degli elementi che prima ci erano sconosciuti".