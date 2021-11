"Se il Gf vip mi chiama torno, ma solo ad una condizione...": Zelletta pronto al rientro in tv?

Di lui si parla spesso per il Grande Fratello vip o per il suo passato da modello, ma Andrea Zelletta è poliedrico: ama la tv e non può fare a meno della musica. Per adesso, a quanto pare, le passerelle possono attendere. “Non vi nascondo che la mia più grande passione è proprio la musica e mi sono messo a studiare da dj in questi anno", svela in collegamento su RTL102.5 News durante Trends&Celebrities.

Ora l'ex concorrente della casa più spiata d'Italia mette in chiaro tutto quello che riguarda il suo futuro. "Sicuramente se mi chiamassero per il party del 31 dicembre entrerei nella casa", racconta. "Farei un dj set per far divertire i vipponi". E l'ipotesi, che non è poi tanto remota, potrebbe concretizzarsi per davvero.





L'AMORE CON NATALIA PARAGONI E IL VIAGGIO A PARIGI

Un momento d’oro dopo anni di gavetta. Va a gonfie vele anche la sua storia con Natalia Paragoni, che ha conosciuto ai tempi di Uomini e donne. "Ho comprato due biglietti per Parigi, dopo un anno e mezzo di stop, finalmente torniamo a viaggiare", dice Zelletta. E la notizia fa venire in mente una prova generale prima della classica Luna di miele. "Facciamo gli scongiuri", scherza quando in studio gli chiedono se potesse esserci realmente nell'aria il matrimonio. Se ne parla da tempo, ovviamente come indiscrezione, senza alcuna conferma ufficiale da parte di Andrea o Natalia.





IL RITORNO IN TELEVISIONE, UN SOGNO SI CHIAMA "BALLANDO CON LE STELLE"

E si parla anche di un ritorno in tv, ma di programmi Zelletta ne ha fatti già due: Uomini e donne ed Il Grande Fratello vip. "Sono rimasto per sei mesi nella casa", puntualizza. "Ora mi piacerebbe fare un altro programma, non so quale". Durante l'intervista su RTL102.5 News arriva la domanda delle domande: "Che ne pensi di ballando con le stelle?" Zelletta sorride e risponde: "Mi piacerebbe, ma non so ballare".

Milly, però, dovrebbe concedere per la seconda volta, dopo Al Bano, una deroga visto che non ha mai scelto nel suo cast ex concorrente dei reality. In ogni caso, però, Zelletta dovrebbe mettersi a studiare sodo. Ipotesi Temptation Island? Sfuma categoricamente. "Non è un programma che fa per noi, la storia con Natalia va bene e non capisco perché debba metterla in pasto alla televisione. Per adesso preferisco viverla al meglio con lei", conclude nel corso dell'intervista. E promette di tornare presto a Trends&Celebrities, magari dopo il viaggio a Parigi.