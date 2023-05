Seconda giornata degli Sky Inclusion Days, come diversità e inclusione caratterizzano le nostre vite

Cosa vuol dire inclusione? Cosa vuol dire diversità? Temi che stanno entrando sempre più spesso nel nostro quotidiano, dal lavoro alla vita di tutti i giorni, dalla scuola al dibattito pubblico e politico. Ma parlarne in modo efficace non è semplice. Per farlo, Sky, in collaborazione con l’associazione no profit Lidia Dice, ha organizzato gli Sky Inclusion Days con figli diversi dai genitori , una due giorni per parlare di inclusione e diversità nella cornice del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. RTL 102.5 è stata la radio ufficiale dell’evento .

Le voci

Al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano tanti studenti in platea ad ascoltare le voci e le storie di giovani atleti come Sara Gama, Mattia Furlani e Giulia Terzi, storici come Michele Sarfatti, innovatori digitali come Salvatore Aranzulla e Fjona Cakalli e scrittrici e saggiste come Elisabetta Dami e Vera Gheno. Molti panel dedicati a come l’inclusione e la diversità caratterizzino ogni ambito della nostra vita come le donne nella scienza con Amalia Ercoli Finzi, il “dopo di noi” con Nico Acampora o il lavoro che include con il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Il tutto con le performance di artisti come Michele Bravi, Omar Hassan e Vinicio Marchioni.

I panel

Come si combatte il razzismo nel mondo dello sport? Non abbassando mai la guardia, come ricorda lo storico Michele Sarfatti, senza giustificare l’ignoranza. Come si innova nel digitale? Studiando molto, come raccontano Salvatore Aranzulla e Fjona Cakalli. Sul palco degli Sky Inclusion Days, agli studenti in platea e collegati da remoto si racconta delle grandi sfide del presente e del futuro che proprio le ragazze e i ragazzi di oggi saranno chiamati ad affrontare.