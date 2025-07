Sempre più app sui telefoni, spesi 40 miliardi in sei mesi

Secondo uno studio condotto dalla società Sensor Tower, compra di più chi ha iPhone e iPad

Di smartphone e tablet se ne vendono sempre meno, ma su quelli in nostro possesso continuiamo a scaricare applicazioni a un ritmo crescente e, per farlo, siamo disposti a spendere, soprattutto se i nostri gadget si chiamano iPhone e iPad. Nei primi sei mesi del 2019, a livello mondiale, abbiamo scaricato su smartphone e tablet oltre 56 miliardi di app, 5 milioni in più rispetto al primo semestre del 2018, sborsando quasi 40 miliardi di dollari. La stima sul giro d'affari dei negozi virtuali di app arriva dalla società Sensor Tower, in un momento in cui gli analisti delineano un calo della domanda di hardware. Nel primo trimestre, secondo Gartner, le vendite globali di smartphone sono diminuite del 2,7% a 373 milioni di unità, mentre le consegne di tablet - certifica Strategy Analytics - sono scese del 5% a 36,7 milioni. In questo quadro, il mercato del software prospera. Stando ai dati, da gennaio a giugno la spesa mondiale in applicazioni ha raggiunto i 39,7 miliardi di dollari, con un incremento del 15,4% su base annua. A fare la parte del leone è l'App Store di Apple, con 25,5 miliardi di dollari, mentre al Google Play, che è il negozio di applicazioni per dispositivi Android, vanno 14,2 miliardi. La piattaforma di Apple si conferma quindi piu' ricca, anche se nel mondo i gadget della Mela sono in numero molto inferiore rispetto a quelli con sistema operativo, e questa differenza si vede guardando ai volumi dei download. Dei 56,7 miliardi di app scaricate, infatti, solo 14,8 miliardi sono su iPhone e iPad, mentre quelle scaricate dal Google Play sono 41,9 miliardi, in crescita del 16,4%.

