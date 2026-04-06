Senza carburante fino a domani l'Aeroporto di Brindisi, limitazioni nel rifornimento a Reggio Calabria e Pescara

Il nuovo alert sulla mancanza del cherosene all’aeroporto di Brindisi e l’altro sulle limitazioni a Reggio Calabria e Pescara si aggiungono all’allarme di sabato di Linate, Bologna, Treviso, Venezia per le difficoltà di uno dei fornitori di carburante. Nello scalo pugliese non si potrà fare rifornimento almeno fino alle ore 12 di domani, si raccomanda perciò alle compagnie di calcolare la quantità di carburante necessario dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Le quantità disponibili sono limitate e concesse solo per voli statali, Sar di ricerca e soccorso e ospedalieri. Nessuna emergenza, la situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi, assicura il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Mentre a Reggio Calabria viene introdotta una quota massima di rifornimento fino a 3mila litri per ogni aereo, e a Pescara fino a mercoledì è disponibile soltanto un'autocisterna da 20mila litri.

L'INCERTEZZA SUI VOLI

Il carburante scarseggia e in molti attribuiscono gli allarmi di questi giorni al blocco dello Stretto di Hormuz, anche se l'Enac si era affrettato a sottolineare che le limitazioni fossero frutto di un maggiore traffico aereo legato ai giorni festivi. L'Europa importa circa il 30% del suo carburante per aerei e alcune compagnie come Ryanair e Lufthansa hanno già avvisato sulle conseguenze nel caso il conflitto e il blocco del petrolio trasportato nel Golfo Persico dovesse estendersi fino a maggio o a giugno, a un passo dall'estate.