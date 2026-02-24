Serena Brancale a Sanremo con "Qui con me": tutto quello che c'è da sapere sulla canzone in gara al Festival

E' una ballata che arriva al cuore di tutti. L'estensione vocale di Serena Brancale, in gara al 76 esimo Festival di Sanremo, rende questo brano vibrante. L'inizio, una delle prime frasi, cita la radio: il mezzo di comunicazione più antico e moderno allo stesso tempo. L'ossimoro rende bene l'idea di quanto sia attuale il mezzo radiofonico, amplificatore di grandi successi sanremesi. Per la Brancale non è la prima volta a Sanremo: in passato, nel 2015, ha presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte e ha gareggiato con Anema e core nei Big lo scorso anno.

UN TUFFO NEL PASSATO

Con questa ballata, Serena Brancale compie un salto indietro nel tempo. Un momento intimo in cui racconta la perdita della madre Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana che è morta improvvisamente nel 2020. Una malattia l'ha portata via per sempre.

Ora, però, Serena Brancale parla di quei momenti affidando i sentimenti alla musica e alle note. «Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere, il lutto che mi ha travolto quando la mia mamma è venuta a mancare. Poi è successo qualcosa. Durante il mio ultimo tour, ho sentito l’esigenza di raccontare questa parte di me». racconta Serena a Tv Sorrisi e canzoni. Questa canzone è un messaggio ad una madre che non c'è più, il testo rappresenta la metafora di una lettera indirizza proprio a lei. Le parole usate nel testo sono calibrate ai sentimenti provati nell'interpretazione.

IL TESTO DI "QUI CON ME"

"Qui con me" di C. Avarello - F. Barnaba - S. Brancale FIAT131 - N. Bruno - S. Mineo

Ed. Edizioni Avarello/In Bloom





C’è una canzone alla radio che suona

E che parla di noi.

Di quell’amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

In questo silenzio sento la tua voce,

Calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

Quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi

Accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai,

E poi guardami ma quanto ti assomiglio

Nelle mani, nell’amore che

Mettevi ogni volta nelle cose

Ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch’io così

Noi così simili

Noi così simili

E se ti portassi via da quelle stelle

Per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

E se ti portassi via da quelle stelle

Ti stringerei forte anch’io ora e per sempre

Scalerei la terra e il cielo

Anche l’universo intero

Per averti ancora qui con me

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me.