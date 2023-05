Serie A, 1-0 alla Juventus, Milan in Champions, il Lecce vince a Monza e si salva

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Juventus-Milan 0-1

Un gol di Giroud porta il Milan in Champions league. L’1-0 alla Juventus porta la firma dell’attaccante rossonero. All’inizio partita equilibrata con i padroni di casa pericolosi con Cuadrado, ma il portiere rossonero Maignan interviene con tempismo e blocca il tiro. Il numero uno rossonero si è ripetuto anche al 31eismo su un tiro di Kean. Ma è il Milan a passare in vantaggio al 40esimo con un gol di Giroud che realizza di testa su passaggio di Calabria. Nella seconda frazione i bianconeri hanno accelerato trovando diverse occasione da rete, ma né Chiesa che Samuel Iling Junior sono riusciti a mettere in rete. I rossoneri hanno cercato il raddoppio, provandoci con Theo Hernandez e con Krunic. Alla fine vince il Milan e si qualifica aritmeticamente per la prossima Champions League





Bologna-Napoli 2-2

Il Napoli gioca contro il Bologna un tempo di grande qualità. Basta a Osimhen per blindare il titolo cannonieri e con una splendida doppietta e arriva a 25 gol. Poi sale in cattedra la squadra di Thiago Motta conquista il meritato 2-2 che rende impossibile il record di punti dei partenopei di Sarri. Di Ferguson e De Silvestri il pareggio. Nel finale gol annullato a Sansone del Bologna per fuorigioco.





Lazio Cremonese 3-2

La Lazio già in Champions torna al secondo posto a 71 punti, scavalcando l’Inter grazie alla vittoria per 3-2 con cui si congeda dai suoi tifosi all’Olimpico. In vantaggio di due reti: Hysaj e Milinkovic-Savic, si fa raggiungere sul 2-2 grazie alle reti di Provedel e a un autogol di Lazzari. La Lazio non ci sta a perdere e all’89esimo trova la rete della vittoria con Milinkovic-Savic che firma una doppietta. Nel finale espulso il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri per proteste.