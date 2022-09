Serie A, Atalanta-Torino 3-1, Bologna-Salernitana 1-1

L'Atalanta batte 3-1 il Torino e agguanta la Roma in vetta alla classifica. A trascinare la squadra di Gasperini è ancora Koopmeiners, che prima trasforma il rigore dell'1-0 nei minuti di recupero del primo tempo, poi trova il 2-0 a inizio ripresa. A un quarto d'ora dalla fine la riapre Vlasic, ma all'84' ci pensa ancora Koopmeiners, ancora dal dischetto, a chiudere i conti. Tripletta dell'olandese, primo ko stagionale invece per la squadra Juric. si conclude con un pareggio 1-1 invece il match tra Bologna e Salernitana. Al gol su rigore di Arnautovic al 52’ risponde Dia all'88’. Il primo tempo è intenso ma senza gol, con tante occasioni da una parte e dell'altra. Nella ripresa decisivi i cambi effettuati da Mihajlovic che danno una spinta in più ai rossoblù e portano al meritato vantaggio. Campani che non mollano e trovano il pari nel finale.





Nel weekend 5a giornata con sfide di cartello

Atalanta e Roma sono al comando della classifica dopo 4 giornate, e sabato la 5a si apre con tre partite di cartello: Milan-Inter, Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli. La Domenica prevede invece Cremonese-Sassuolo, Spezia-Bologna, Verona-Sampdoria ed Udinese-Roma. Si chiuderà lunedì con Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli e Torino-Lecce.