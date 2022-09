Serie A, Bologna-Empoli 0-1, Spezia-Sampdoria 2-1, Torino-Sassuolo 0-1

Bologna-Empoli 0-1

L'Empoli vince in trasferta a Bologna. La squadra di Paolo Zanetti si impone 1-0 al Dall'Ara grazie al gol del capitano Bandinelli. Sconfitto il Bologna di Thiago Motta alla sua prima gara in panchina dopo l'esonero di Mihajlovic. I toscani, alla prima vittoria stagionale, salgono a 7 punti in classifica e scavalcano il Bologna, a 6. Padroni di casa vicini al gol con Orsolini e il solito Arnautovic. Al 75' arriva il gol dell'Empoli: inserimento di Henderson che mette un pallone teso sul primo palo, Skorupski esce ma perde il pallone sul contrasto con Pasch, la palla arriva a Bandinelli che a porta vuota da due passi insacca. La reazione del Bologna è immediata ma il colpo di testa di Arnautovic al 77' si ferma sul palo ed il piatto di Zirkzee al 90' che colpisce la traversa.





Spezia-Sampdoria 2-1

Lo Spezia si aggiudica, in rimonta, il derby con la Sampdoria. Blucerchiati in vantaggio all'11' con Sabiri che si inventa un tiro a scendere dai 25 metri che sorprende il portiere dei padroni di casa. Il pareggio dello spezia arriva dopo 30 secondi con uno sfortunato autogol di Murillo. A rompere l'equilibrio nella ripresa ci pensa Nzola al 72' con il gol che vale la vittoria per lo Spezia. Sempre più in crisi la Sampdoria, che resta ancora senza vittorie in questo campionato ed in zona retrocessione, al penultimo posto con 2 punti.





Torino-Sassuolo 0-1

Con un gol di testa di Alvarez al 93' il Sassuolo di batte 1-0 il Torino. Poche le emozioni regalate dalle due squadre allo stadio Grande Torino. Al 37' Lazaro trova il gol che, però, viene annullato per un fuorigioco di Vlasic. Nel finale di tempo, grande parata di Milinkovic-Savic sulla girata di Frattesi. Nella ripresa nulla da segnalare fino al 93', con la rete di Alvarez che decide la partita.