Serie A, Bologna-Milan 2-3

Serie A, Bologna-Milan 2-3

Serie A, Bologna-Milan 2-3

Redazione Web

08 dicembre 2019, ore 22:38

Al Dall'Ara buona prova dei rossoneri, che però tremano nel finale

 Nel posticipo della 15.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 3-2 il Bologna e centra il secondo successo di fila tremando nel finale. Nel primo tempo un rigore di Piatek (15') sblocca il match, poi Theo Hernandez prima raddoppia (32') e poi segna nella porta sbagliata (40'). Nella ripresa Bonaventura firma il tris al 46' e Orsolini riaccorcia le misure dal dischetto all'84'. Per i rossoner è la seconda vittoria di fila. 

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