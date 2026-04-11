Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1, Milan-Udinese 0-3, Atalanta-Juventus 0-1

CAGLIARI - CREMONESE 1 - 0

Il Cagliari si aggiudica uno scontro diretto pesantissimo battendo 1-0 la Cremonese e compie un passo importante verso la permanenza in Serie A. Alla squadra di Fabio Pisacane serviva soltanto vincere e, pur senza brillare sul piano del gioco, è riuscita a centrare l’obiettivo interrompendo un lungo periodo negativo. Nel primo tempo sono però gli ospiti a creare le occasioni migliori: David Okereke spreca due opportunità favorevoli, mentre Elia Caprile risponde presente quando chiamato in causa. Il Cagliari fatica a costruire, appare contratto e poco fluido, condizionato anche dalla tensione della classifica. Nella ripresa la Cremonese parte ancora meglio e sfiora il vantaggio con Federico Bonazzoli, ma da quel momento cambia la partita. I cambi danno nuova energia ai rossoblù e al 63’ arriva l’episodio decisivo: cross preciso dalla destra e inserimento perfetto di Sebastiano Esposito, che di testa trova l’angolo imprendibile e firma il gol da tre punti. Nel finale i sardi sfiorano anche il raddoppio, mentre la Cremonese attacca senza lucidità e non riesce più a impensierire davvero.





TORINO - VERONA 2 - 1

Il Torino conquista tre punti importanti superando 2-1 il Verona e mette in cassaforte la salvezza, mentre per gli ospiti la situazione si fa sempre più complicata. I granata partono forte e sbloccano subito il match con Giovanni Simeone, rapido a finalizzare un’azione nata sulla corsia destra e a firmare il vantaggio dopo pochi minuti. Sembra l’inizio di una serata in controllo per la squadra di Roberto D'Aversa, ma il Verona reagisce con carattere e colpisce anche una traversa, sfiorando il pareggio. Con il passare dei minuti gli ospiti prendono fiducia e trovano l’1-1 prima dell’intervallo grazie a Bowie, bravo a sfruttare un duello fisico e a battere il portiere granata. Nella ripresa il Torino rientra in campo con un altro atteggiamento e colpisce immediatamente: cross teso dalla fascia e deviazione vincente di Cesare Casadei, al ritorno da titolare dopo oltre due mesi. I padroni di casa sfiorano anche il terzo gol, poi gestiscono il vantaggio con ordine fino al fischio finale. Il Verona prova a spingere nel finale con i cambi offensivi, ma senza trovare la giocata decisiva.





MILAN-UDINESE 0-3

C’era una volta il Milan che non perdeva mai. I rossoneri nell’ultimo mese abbondante sono caduti contro Parma, Lazio, Napoli e Udinese. I friulani- senza ansie da classifica- hanno giocato bene e portato a casa i tre punti in scioltezza. Peraltro in questo campionato la squadra di Runjaic aveva già vinto al Meazza contro l’Inter. La prima mezz’ora a san Siro è povera di emozioni, con uno sterile possesso palla dei rossoneri. Poi un contropiede di Zaniolo manda in gol Atta (con deviazione di Bartesaghi) e stappa la partita. Pulisic sfiora il pareggio, l’Udinese raddoppia con il colpo di testa di Ekelenkamp e va vicina al terzo gol con Davis e Kristensen, mentre un tuffo di testa di Leao manda il pallone alto. A inizio ripresa il Milan prova a dare la scossa e sfiora il gol, Okoye è però bravissimo su Modric e miracoloso su Saelemekers. Scampato il pericolo, i friulani segnano il terzo gol con Atta. Il Milan e soprattutto Leao escono tra i fischi.





ATALANTA-JUVENTUS 0-1

La Juventus vince 1-0 in casa dell'Atalanta e si riporta momentanemente in zona Champions, scvalcando al quarto posto il Como. Nel primo tempo è l'Atalanta a sfiorare il gol con Zappacosta e Zalewski, poi centra un palo con Scalvini e nel recupero del primo tempo sfiora la rete con una girata di Krstovic. La Juventus ha invece un unica occasione con Kelly murato da Bernasconi. Nella ripresa, però, la sblocca subito l'ex: Boga, titolare nel 3-4-2-1 di Spalletti,sfrutta un errato disimpegno della difesa bergamasca, portando in vantaggio i bianconeri. La Juventus non la chiude perché Thuram spreca un'occasione in area di rigore, ma nemmeno gli ingressi di Pasalic e Scamacca portano al pareggio dell'Atalanta, che si allontana dalla zona Champions. Spalletti, invece, festeggia il rinnovo con il momentaneo quarto posto in attesa di Como-Inter e con il -3 dal Milan a due settimane dallo scontro diretto di San Siro.