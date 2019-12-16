Serie A, Cagliari-Lazio 1-2

La squadra di Inzaghi ribalta il risultato nei minuti di recupero

Nell'ultimo posticipo della 16a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-1 il Cagliari nel recupero e allunga a 8 la striscia vincente. Alla Sardegna Arena Simeone porta avanti i sardi con un sinistro al volo (8'). Poi il numero 1 albanese nega a Nainggolan il raddoppio (45'). Nella ripresa gli ospiti dominano, Simeone e Faragò si divorano il raddoppio e nel recupero la Lazio rimonta con Luis Alberto (93') e Caicedo (98').

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