Serie A, Cremonese-Bologna 1-5, Atalanta-Verona 3-1, Milan-Sampdoria 5-1

Cremonese-Bologna 1-5

Il Bologna passeggia sul campo della Cremonese, vince 5-1 ed ora i grigiorossi sono ad un passo dall amatematica retrocessione. Ospiti in vantaggio al 14'con Arnautovic, raddoppio al 27' Ferguson che su corner calcia al volo di destro ma prende il palo, riesce ad agguantare il rimbalzo, cambia traiettoria e va in rete sempre di destro. Al 37' è Carnesecchi a sventare il tris del Bologna dopo un tiro sulla destra di Dominguez. Nel recupero del primo tempo arriva il 3-0 per il Bologna, con un colpo di testa da Posch. Nella ripresa il Bologna al 62' con Orsolini trova il 4-0. Sansone all'80'firma il 50, mentre Nel recupero Ciofani senga il gol della bandiera per la Cremonese.





Atalanta-Verona 3-1

L'Atalanta trova vittoria e tre punti importantissimi in chiave Europa, mentre il Verona resta inchiodato al terzultimo poso in classifca. SVerona in vantaggio all'11'con di Lazovic che controlla bene un passaggio di Terracciano in area e sul filo del fuorigioco mette in rete di diagonale a sinistra. Pareggia l'Atalanta al 21' con un gran tiro destro di Zappacosta, lanciato in profondità da Muriel. Bergamaschi che si portano in vantaggio al 55' dopo una papera di Montipo che di fatto regala il pallone a Pasalic. Tris poco dopo al 61', Hojlund con un gran sinistro da fuori area fa esplodere lo stadio. Occasioni per il Verona all'82' con Sulemana che però prende il palo dopo un destro a giro da lontano, e all'84' dopo un errore di Scalvini di cui approfitta Gaich, la palla rotola verso la porta vuota ma prende ancora una volta il palo.





Milan Sampdoria 5-1

Contro la Sampdoria già retrocessa il Milan ritrova vittoria e tre punti che portano ora i rossoneri a 64 in classifica, -1 dal quarto posto della Lazio impegnata domenica in trasferta contro l'Udinese. Dopo l'eliminazione dalla Champions League rossoneri chiamati ad una pronta risposta, che arriva dopo soli 9 minuti. Diaz imbecca Leao al limite dell'area, il portoghese controlla e calcia in porta per il gol del vantaggio. Sembra una partita tutta in discesa per la squadra di Pioli, ma la Sampdoria al primo affondo trova il pareggio, con Quagliarella che al 20' pareggio. 3 minuti dopo nuovo vantaggio Milan, con Giroud che di testa riporta in vantaggio i rossoneri. Altri tre minuti e Leao conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Giroud che non sbaglia, 3-1 Milan, risultato con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa il Milan continua a spingere, ed al 63' costruisce una meravigliosa azione corale, finalizzata da Brahim Diaz per il 4-1. Il 5-1 arriva al 6'7 con Giroud, che centra la prima tripletta in serie A.