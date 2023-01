Serie A, Dybala illumina la Roma che batte la Fiorentina; Atalanta a valanga sulla Salernitana, vince anche la Lazio

Atalanta Roma e Lazio vincono e restano aggrappate alla zona Champions, a tre punti dal quarto posto ora occupato dalla coppia Inter-Juventus. Da segnalare anche i colpi esterni dello Spezia sul Torino e del Bologna sull'Udinese. Il posticipo del lunedì sarà Empoli-Sampdoria. Nel frattempo la Cremonese ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ballardini, nuovo allenatore al posto dell'esonerato Alvini; contratto fino al 2024.





ROMA-FIORENTINA 2-0

E' stato decisivo il talento di Paulo Dybala. La doppietta dell'argentino ha consentito ai giallorossi di conquistare i tre punti in una serata non particolarmente brillante, contro un avversario ostico. La Fiorentina è rimasta in dieci già alla metà del primo tempo per l'espulsione di Dodò, ma non ha mollato di un centimetro e ha provato a giocarsela fino alla fine. La squadra di Mourinho è sembrata impantanata. A tirarla fuori dalle secche la Joya: al quarantesimo del primo tempo ha sbloccato con un bel tiro al volo dopo un assist di petto di Abraham; a cinque minuti dal novantesimo Dybala ha segnato in contropiede il gol del 2-0, ancora su assist dell'inglese.





ATALANTA-SALERNITANA 8-2

E’ sembrato di rivedere l’Atalanta di un paio di stagioni fa, quella che metteva all’angolo qualsiasi tipo di avversario, annichilito da un mix di intensità e qualità. Una parte ce l’ha probabilmente avuta anche l’arrendevolezza della Salernitana, uscita dalla partita troppo in fretta. Tabellino: Bogà ha sbloccato tornando al gol dopo mesi, il momentaneo 1-1 di Dia è stato un fuoco di paglia; bergamaschi a valanga già nel primo tempo con un rigore trasformato da Lookman, poi con le reti di Scalvini, Koopmeiners e Hojlund. Nella ripresa ancora Lookman, poi Ederson e Zortea. Il secondo ininfluente gol dei campani porta la firma di Caviglia. La prossima settimana la squadra di Gasperini affronterà la Juventus, alla Salernitana pare a rischio la posizione di Davide Nicola.

SASSUOLO-LAZIO 0-2

Un gol per tempo, entrambi segnati nei minuti di recupero. Biancocelesti in vantaggio al quarantottesimo, con un rigore trasformato da Zaccagni. Il raddoppio è arrivato al novantaquattresimo, a firma Felipe Anderson. Successo meritato della Lazio, il Sassuolo ha tenuto bene nel primo tempo ma poi è calato alla distanza. I biancocelesti hanno collezionato e sprecato diverse occasioni, anche se Ciro Immobile ha dovuto lasciare il campo dopo un quarto d’ora. Nel dopopartita Maurizio Sarri si è detto soddisfatto della vittoria che avvicina i suoi alla zona Champions, ma ha aggiunto che le quattro squadre che li precedono in classifica sono forti.