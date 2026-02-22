Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio

Juventus-Como 0-2

Colpo del Como che vince 2-0 in casa della Juventus. Il 2-0 è firmato da Vojvoda e Caqueret chiude una settimana nera per i bianconeri dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter e quella in Champions, in Turchia contro il Galatasaray. All'Allianz Stadium la squadra di Fabregas passa dopo 11 minuti. Uno svarione di McKennie sbaglia un passaggio in orizzontale, Vojvoda ne approfitta e il suo sinistro sorprende il portiere sul primo palo. Il secondo gol arriva da un calcio d'angolo per i bianconeri. Prorpio da qui parte il contropiede dei lariani che concretizzano il raddoppio Caqueret. E' il gol che dà la mazzata alla Juve. Fischi dai tifosi per la squadra di Spalletti. Era dal 1951 che il Como non batteva i bianconeri sotto la Mole. In classifica il Como sale a 45 punti, uno in meno della Juventus.





Lecce-Inter 0-2

In una partita difficile e bloccata fino all’ora di gioco, l'Inter trova la vittoria in trasferta contro il Lecce con un 2-0 che pesa come un macigno nella corsa al titolo. Dopo un primo tempo tattico e con poche occasioni pericolose (l'unica è per Luis Enrique con il suo tiro salvato sulla linea), i nerazzurri alzano i ritmi nella ripresa ma devono attendere il 75′ per sbloccare il punteggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Federico Dimarco, la palla respinta dalla difesa salentina arriva sui piedi di Henrikh Mkhitaryan, l'armeno stoppa, calcia e trafigge il portiere Falcone per l’1-0 che rompe l’equilibrio. Sette minuti più tardi, sempre da corner e sempre con Dimarco protagonista, Manuel Akanji svetta con un potente colpo di testa nell’angolino per il 2-0 che chiude la partita e regala tre punti pesanti all’Inter, ora ancora più salda in vetta alla classifica a +10 sul Milan.





Cagliari-Lazio 0-0

Cagliari e Lazio si dividono la posta. All'Unipol Domus finisce 0-0 in una partita valida per la 26eisma giornata di Serie A. I rossoblù hanno chiuso in dieci per l'espulsione all'85esimo di Mina per doppia ammonizione. In classifica i biancocelesti sono al nono posto con 34 punti, mentre i rossoblù agganciano il Parma a quota 29 in 12esima posizione

Genoa-Torino alle 12:30

Nella partita dell’ora di pranzo è sfida salvezza tra Genoa e Torino. Per battere i granata, De Rossi pensa ad un modulo con due trequartisti. “Così ho più qualità,” ha detto il tecnico i conferenza stampa. Il genoa può contare s Malinovskyi, Messias, Baldanzi e Amorim. Baroni, invece si aggrappa a Simeone, che però non avrà al suo fianco Adams, fermato da un problema muscolare . Da segnalare che a Marassi saranno presenti in massa i tifosi granata che invece avevano disertato le sfide al Grande Torino nelle gare contro Lecce e Bologna per la contestazione contro la società





Atalanta-Napoli alle 15:00

La sfida tra bergamaschi e partenopei si presenta altamente spettacolare, anche se Palladino ha ancora qualche dubbio da risolvere sulla formazione da mandare in campo. Dovrà fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Ma ha a che altri tre rebus da risolvere: il primo in difesa tra Hien e Djimisiti, il secondo a centrocampo, un posto per Pasalic o Samardzic e il terzo in attacco. Dubbio tra Scamacca e Krstovic. Il Napoli avrà il lutto al braccio per la morte del piccolo Domenico. Conte dovrà fare a meno di McTominay per la terza partita consecutiva. Tra gli azzurri torna Juan Jesus, mentre Gilmour potrebbe partire dal primo minuto





Milan-Parma alle 18:00

Una sfida quella tra i rossoneri e il parma senza Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina per la squalifica dopo l'espulsione nella partita col Como, arrivata dopo il diverbio con gli avversari quando Fabregas ha toccato a palla in gioco Saelemaekers. Dispiace non esserc, ha detto in conferenza stampa. Per quanto riguarda la formazione, recuperato Pavlovic, Pulisic e Leao stanno meglio, soprattutto l’americano, sarà convocato perché “avere tutti disponibili è importante e i cambi servono” ha detto Allegri. Il tecnico del Parma Cuesta invita i suoi giocatori ad approcciare con massima concentrazione la partita. Da valutare Ndiaye, saranno disponibili Drobnic e Mena Martinez della Primavera.





Roma-Cremonese alle 20.45

Per la sfida serale, Gasperini non avrà Dybala e Soulé. L'obiettivo, dice in conferenza stampa è quello di è riaverli per la sfida contro i bianconeri, sempre all'Olimpico. Contro la Cremonese saranno Zaragoza, Pellegrini e Malen. La Roma riabbraccerà anche Koné. Il tecnico dei lombardi, Nicola, sottolinea invece il buon lavoro fatto in settimana. Ci sono ancora alcune situazioni da valutare come Bianchetti e Ceccherini. E' tornato a disposizione Faye, Bondo sta bene. Potrebbe esserci Pezzella, ma non Baschirotto.



