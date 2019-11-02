02 novembre 2019, ore 17:05
agg. 11 novembre 2019, ore 14:31
Bella prestazione dei giallorossi, che hanno saputo colpire e soffrire, Napoli sprecone
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico
Perdono terreno Juventus e Roma, che dovranno probabilmente accontentarsi di lottare per un posto in Champions. Ieri prove molto brillanti di Inter e Napoli; il Milan regala meno spettacolo, ma resta ai vertici. E Allegri - a differenza di Chivu e Conte- non ha le coppe
Europa League. Pisilli show, la Roma vede gli ottavi. Il Bologna soffre e spreca, con il Celtic è solo pari
All'Olimpico doppietta giallorossa e Stoccarda ko 2-0, più vicina la qualificazione diretta. Per il Bologna l'avventura in Europa League dovrebbe continuare, ma dipenderà dall'ultima giornata
Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2
Perde ancora la Fiorentina, battuta dal Parma e sempre più ultima in classifica, pareggio tra le polemiche ad Udine, terza vittoria consecutiva per la Juventus che sale momentaneamente al terzo posto