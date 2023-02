Serie A, Empoli-Napoli 0-2, Lecce-Sassuolo 0-1

Empoli-Napoli 0-2

ll Napoli batte 2-0 l'Empoli nell'anticipo della 24/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per i partenopei autogol di Ismajli al 17' e rete di Osimhen al 28', al 19° centro in campionato. La squadra di Spalletti gioca in dieci uomini dal 67' per l'espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo. Il Napoli, all'ottava vittoria di fila, è sempre più primo in classifica con 65 punti, 18 in più dell'Inter; mentre l'Empoli è 12° a quota 28.





Lecce-Sassuolo 0-1

Con un gol di Thorstvedt alla metà del secondo tempo il Sassuolo espugna il campo del Lecce, ed agguanta proprio i pugliesi a 27 punti in classifica, al tredicesimo posto. Partita vibrante ma con poche emozioni, nel primo tempo gli ospiti sfiorano il vantaggio con Berardi ma Falcone è attento e devia. Nella ripresa il gol che decide la partita: al 65' su cross di Berardi Thorstvedt stacca di testa ed insacca. Il Lecce, una volta sotto, alza il baricentro e sfiora il pareggio con Strefezza, che all'interno dell’area piccola calcia a pochi centimetri dal palo sinistro. Per il Lecce prima sconfitta dopo tre risultati utili consecutivi.





Le partite della domenica

Alle 12:30 l'Inter, a -18 dal Napoli capolista, torna sul luogo del delitto: il Dall'Ara di bologna, dove la scorsa stagione lasciò le speranze di scudetto, con il clamoroso errore di Radu. Alle 15 Paulo Sosa con la sua Salernitana riceve il Monza. La squadra di Palladino vuole riprendere immediatamente la striscia positiva, interrotta nell'ultima giornata dal Milan, che l'ha battuta in casa con un gol di Messias. Milan che invece a San Siro, alle 20:45, riceve l'Atalanta di Gasperni. Alle 18 al Friuli si gioca Udinese-Spezia. La giornata si concluderà poi tra Lunedì e Martedì con le altre partite: Verona-Fiorentina e Lazio-Sampdoria il Lunedì, Cremonese-Roma e Juventus-Torino il martedì.