Serie A, Empoli-Udinese 0-1, Napoli-Atalanta 2-0, Bologna-Lazio 0-0

Napoli-Atalanta 2-0

Il Napoli supera il ko della scorsa giornata con la Lazio e ritrova il successo, battendo 2-0 Atalanta. l Napoli parte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di Politano, su cui Musso è attento. Poco dopo la squadra di Spalletti ci prova con Kvaratskhelia che trova la pronta risposta del portiere ospite. A pochi minuti dal 45' ancora Politano con un mancino dall'interno dell'area: ancora attento l'estremo difensore argentino. L'Atalanta, invece, non calcia mai in porta e il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa il Napoli scende in campo con un altro passo. Osimhen sfiora il gol con una spettacolare rovesciata, poi ci va ancor più vicino con un colpo di testa fuori di poco. Allora decide di indossare i panni dell'assist-man, lasciando a Kvaratskhelia la gloria: appoggio del nigeriano, slalom gigante e destro imprendibile del georgiano per la rete che sblocca il risultato esattamente all'ora di gioco, facendo esplodere il Maradona. L'Atalanta prova a replicare con un guizzo di Muriel, ma il suo tiro sul primo palo viene deviato in angolo da Gollini. A un quarto d'ora dalla fine la squadra di Spalletti trova il raddoppio su sviluppi d'angolo con Rrahmani. Ancora una grande prova per la squadra di Spalletti, sempre più vicina alla vittoria del suo terzo scudetto.





Bologna-Lazio 0-0

Pareggio senza reti tra Bologna e Lazio, uno 0-0 con poche emozioni. Al Dall'Ara le formazioni di Thiago Motta e di Maurizio Sarri si sono annullate in una sfida avara di occasioni da gol. La più clamorosa è capitata ai rossoblù con Ferguson che al 28' ha colpito un palo da pochi passi. Per la Lazio, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dall'impegno europeo, occasione mancata per salire al secondo posto alle spalle del Napoli. Bologna che invece si porta a 36 punti, -6 dall'Atalanta.







Empoli-Udinese 0-1

L'Udinese torna a vincere dopo sei giornate grazie al successo per 1-0 in trasferta contro l'Empoli. A decidere la sfida del 'Castellani' un colpo di testa di Rodrigo Becao sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 9' della ripresa. Un successo che mancava dalla trasferta di Marassi dello scorso gennaio e che riporta i bianconeri, settimi con 35 punti come Bologna e Juventus, in corsa per un posto in Conference League. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i toscani dopo quelle contro Napoli e Monza: l'Empoli resta comunque a quota 28 con ancora un buon margine, +10, sulla zona retrocessione.