Serie A, finisce in parità il derby di Torino, 1-1. Voci sull’Atalanta in vendita

Il derby di Torino è terminato con uN pareggio. Al gol di De Light ha risposto quello di Belotti. Intanto circolano voci di una probabile vendita dell’Atalanta ad un fondo americano. La società non commenta. Secondo indiscrezioni l’annuncio potrebbe arrivare lunedì.





Juventus-Torino 1-1

Finisce 1-1 il derby di Torino tra Juventus e i granata. A fare la partita nei primi minuti è la squadra ospite, ma dopo tredici minuti arriva il gol del vantaggio bianconero ad opera di De Lights che colpisce di testa su calcio d'angolo mandando la palla in rete. Il Torino ha terminato la prima frazione di gioco in crescendo. Il pareggio della squadra di Juric è arrivato al sessantaduesimo con un rasoterra di Andrea Belotti che ha ricevuto un passaggio di Josip Brekalo e si è liberato dei difensori bianconeri ed ha messo il pallone alle spalle di Szczesny. In classifica la Juventus sale a 47 punti, il Torino a 33





Le partite di domani

Domani si comincia alle 15 con Sampdoria-Empoli, per Giampaolo si tratta di una verifica dopo la vittoria con il Sassuolo e la sconfitta con il Milan. Alle 18 scenderanno in campo Roma e Verona. Mourinho dovrebbe partire con il trio Pellegrini-Zaniolo-Abraham e sopperire alle assenze di Mancini e Ibanez. I giallorossi devono vendicare la sconfitta dell’andata a Verona. Alle 20.45 Salernitana-Milan, con i rossoneri che cercheranno di restare momentaneamente al vertice della classifica, in attesa del recupero di Bologna-Inter. In conferenza stampa l'allenatore del Milan, Pioli ha predicato prudenza sostenendo che la classifica non è veritiera.





Atalanta in vendita?

L’Atalanta non ha confermato, ma nemmeno smentite le voci, circolate nelle ultime ore, sulla cessione della società al fondo americano KKr acronimo di Kohlberg Kravis Roberts. Secondo le indiscrezioni ci sarebbe un accordo di massima per l’acquisto della società bergamasca. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece la cessione sarebbe imminente. La famiglia Percassi dovrebbe conservare il 45% delle azioni e la gestione del club. Anche le firme sarebbero previste a breve,si parla di lunedì. L’operazione dovrebbe valere circa 500 milioni.