Serie A, Il Bologna ferma il Milan, Napoli e Inter più vicine, il Verona vince con il Genoa

Il Milan è stato fermato in casa dal Bologna. Al Meazza è finita 0-0. Le nuove maglie dei rossoneri, non hanno portato fortuna alla squadra. Ora il Napoli è a un solo punto dai rossoneri in classifica. Nel posticipo delle 18.30 il Verona ha battuto il Genoa 1-0





Milan-Bologna 0-0

Il Milan pareggia in casa con il Bologna. Al Meazza finisce 0-0 e vede la calssifica più corta. In Napoli da questa sera è a un punto. La squadra di Pioli ha provato a vincere, i rososneri hanno fato 31 i tiri nello specchio della porta del Bologna, ma la palla non è mai entrata per l'imprecisione dei giocatori del Milan e per la bravura del portiere avversario. Prima frazione di gara molto equilibrata con Barrow per gli ospiti e Giraud per i padroni di casa le migliori occasioni. Nella seconda frazione di gioco il Milan è entrato in campo molto determinato e ha sfiorato più volte il gol con Leao e Calabria che hanno fatto sobbalzare i tifosi sugli spalti. Prima della gara, sul maxischermo di san Siro è apparso un messaggio d'incoraggiamento per Sinisa Mihailovic: “Forza Sinisa, la famiglia rossonera è con te” era scritto. "E' stato un brutto pareggio, abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti. "Ora pensiamo alle prossime partite, di giocare bene e vincere", lo ha detto Rafael Leao al termine della partita. "Continuiamo a lavorare, dobbiamo lavorare tanto. E' mancata lucidita'. Ora pensiamo alle prossime partite", ha concluso.





Verona-Genoa 1-0

Il Verona ha battuto il Genoa 1-0 e si ferma dopo otto giornate la striscia di risultati utili del grifone, che dall’arrivo del nuovo allenatore Blessin ha inanellato una vittoria e sette pareggi. A decidere il posticipo della 31esima giornata di Serie A è stato il gol di Simeone dopo soli 5 minuti di gioco. L'attaccante argentino ha battuto il portiere dopo un'invenzione di Bessa, capace di pescarlo dentro l'area del Grifone. In classifica gli scaligeri salgono a quota 45, mentre i rossoblù restano fermi a 22 punti.