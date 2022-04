Serie A, il Bologna rovina la Pasqua alla Juve, vola la Fiorentina, pari tra Toro e Lazio

Il Bologna sfiora l'impresa in casa della Juventus. Allo Stadium finisce 1-1, con i bianconeri che pareggiano solo nel recupero e con gli avversari in nove per doppia espulsione. Finisce 1-1 anche tra Lazio e Torino Nelle sfide della zona bassa della classifica, colpo del Cagliari che vince 1-0 con il Sassuolo. La squadra di Mazzarri torna alla vittoria dopo cinque turni. La Salernitana, ultima in classifica passa 2-1 in casa della Sampdoria, con i tifosi che contestano i giocatori blucerchiati. Udinese-Empoli 4-1. Calcio fermo nella giornata di Pasqua, lunedì si giocheranno i posticipi Napoli-Roma e Atalanta-Verona.





Juventus Bologna 1-1

Il Bologna sfiora il colpaccio a Torino e ferma la Juventus sull'1-1. I felsinei hanno ceduto solo nei minuti di recupero con Vlahovic e con gli avversari in nove per doppia espulsione. Dopo un primo tempo senza reti, è stato Arnautovic a sbloccare la partita al 52esimo. L’arbitro prima di convalidare ha consultato la Var per un sospetto fuorigioco. Nel recupero l'espulsione di Soumaoro per fallo sull'ultimo uomo e di Medel per proteste arriva il di Vlahovic In classifica la Juventus è sempre al quarto posto con 63 punti, mentre il Bologna è 11 con 40 punti in classifica.





Lazio-Torino 1-1

Finiscce in parità tra Lazio e Torino 1-1 all'Olimpico. A passare in vantaggio è stato il Torino. Il gol che sblocca la partita al 56esimo e lo segna Pellegri che colpisce di testa su calcio d'angolo e mette la palla alle spalle del portiere per l'1-0 granata. Il pareggio arriva al 92 esimo grazie a Ciro Immobile che riceve un cross di Milinkovic-Savic e segna da distanza ravvicinata.

Fiorentina-Venezia 1-0

La Fiorentina batte il Sassuolo 1-0 grazie ad un gol di Torreira alla mezzora del primo tempo. Il giocatore viola riesce a battere il portiere degli ospiti dopo una mischia in area. La squadra di Italiano ha dominato la partita nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco si è visto anche il Venezia, cui non sono bastati i 7 minuti di recupero per cambiare il risultato. I veneti sono sempre più vicini alla serie B. Con la vittoria di oggi la Fiorentina sale a 56 punti, ad una lunghezza dalla Roma che scenderà in campo lunedì in casa del Napoli.

Cagliari-Sassuolo 1-0

Dopo cinque sconfitte consecutive il Cagliari torna alla vittoria, 1-0 al Sassuolo e allontana momentaneamente lo spettro della retrocessone. A decidere la partita è stato un gol di Alessandro Deiola al 42esimo. Da segnalare che agli isolani è stato annullato un gol di Joao Pedro, per fuorigioco. Mai in partita, i neroverdi hanno partito diverse assenze, soprattutto Berardi e Defrel.





Sampdoria- Salernitana 1-2

La Salernitana vince 2-1 in casa della Sampdoria in una partita che ha dominato dall’inizio alla fine. I campani segnano due gol nel giro di sette minuti. Passano in vantaggio al quarto con Fazio e raddoppiano grazie ad Emerson al settimo minuto di gioco. La reazione della squadra di Giampaolo è tardiva e solo al 32esimo accorcia le distanze con Caputo. Per i ragazzi di Nicola è la fine di un incubo con la vittoria che durava dal nove gennaio scorso. Per la squadra di Giampaolo è la terza sconfitta consecutiva, l’ottava su undici partite da quanto il tecnico abruzzese è tornato sulla panchina blucerchiata. I tifosi hanno contestato la squadra.





Udinese-Empoli 4-1

Goleada dell'Udinese contro l’Empoli, 4-1 il risultato finale per i friulani. I padroni di casa in vantaggio al sesto minuto grazie ad una autogol di Ismajili, ma per vedere gli altri gol i tifosi sugli spalti hanno dovuto attendere il secondo tempo. Deulofeu al 52esimo per i raddoppio dei bianconeri friulani, mentre al 71esimo accorcia l’Empoli con un rigore segnato da Bandinelli. Pussetto al 79esimo porta a tre le reti per l’Udinese, mentre il quarto gol arriva al 87esimo e porta la firma di Samardzic.