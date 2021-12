Serie A, il Milan travolge il Genoa, il Sassuolo sfiora la rimonta e pareggia con il Napoli

Mercoledì ricco di anticipi per gli amanti del calcio. La Serie A è tornata in campo con quattro match della quindicesima giornata di campionato. Vincono Milan e Inter. Bene anche il Bologna che supera la Roma. Male Genoa e Napoli, che subisce una rimonta in pochi minuti dal Sassuolo e rischia la sconfitta, per poi chiudere in pareggio. Napoli ora al comando con 36 punti, Milan 35 e Inter 34.





Bene Inter. Roma, è crisi

Buona prestazione dei nerazzurri che a San Siro superano lo Spezia per 2-0, con le reti di Gagliardini e Martinez. "Era una partita importante" ha commentato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, "da approcciare subito bene e i ragazzi sono stati strepitosi, sono molto soddisfatto". E ancora, "i ragazzi hanno fatto una partita attenta contro una squadra che ci aspettava e che poteva ripartire, ma non glielo abbiamo permesso". La Roma deve invece arrendersi al Bologna al Dall'Ara, con rete di Svanberg. Mourinho ha dichiarato che "dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato. Complimenti al Bologna e a Sinisa Mihajlović, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti".





Sassuolo, che rimonta

Al Mapei stadium grande prestazione del Sassuolo che conquista la rimonta su Napoli. Dopo sessanta minuti di dominio dei partenopei grazie a Mertens e Fabian Ruiz, i padroni di casa hanno guadagnato il pareggio con Scamacca e Ferrari. Sfiorato addirittura il vantaggio, con il terzo gol del Sassuolo annullato dal VAR al novantatreesimo.





Il Milan cala il tris a Marassi

Ottima prestazione anche per il Milan, che in gran forma travolge il Genoa per 3-0 a Marassi. Il solito Ibrahimovic subito a segno al decimo minuto, mentre è Messias l'autore del 2-0 sul finire della prima ripresa di gioco e del gol del 3-0 che chiude definitivamente il match al sessantunesimo.