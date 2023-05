Serie A il Napoli batte l’Inter rimasta in 10, vince anche la Lazio, si riapre la corsa Champions, Cremonese in B

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Napoli-Inter 3-1

I neo campioni d’Italia ritrovano lo smalto dei giorni migliori e battono 3-1 la neo finalista di Champions League. Inzaghi fa uso di un ampio turnover, anche in vista della finale di coppa Italia che si giocherà il 24 maggio all’Olimpico di Roma, mandando in panchina Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Dzeko e Martinez. Spalletti manda in campo la formazione migliore possibile. L'Inter resta in dieci dal 40esimo per il secondo giallo a Gagliardini. Passa per primo la squadra di casa con Anguissa che al 66esimo controlla al centro dell'area, si gira e di destro al volo batte Onana. All'32esimo Lukaku porta il risultato in pareggio, di destro su assist di Dimarco, che nel frattempo era entrato in campo. Ma al 39esimo un gran gol di sinistro di Di Lorenzo riporta i padroni di casa in vantaggio. Il terzo gol del Napoli arriva al 49esimo e lo firma Gaetano su assist di Simeone. In classifica il Napoli sale a 86 punti, l’Inter resta ferma a 66, due lunghezze in più del Milan.





Udinese-Lazio 0-1

La Lazio vince 1-0 in casa dell’Udinese e si piazza al terzo posto in classifica con due punti in più dell’Inter. Il gol partita arriva al 61 su calcio di rigore. Arslan falcia uno dei suoi avversari, l’arbitro dopo aver consultato la Var concede il penalty che Ciro Immobile segna di precisione. All’Udinese annullato un gol di Nestorovsk per fuorigioco dello stesso giocatore bianconero.





Torino-Fiorentina 1-1

Finisce con un pareggio tra Torino e Fiorentina e l’1-1 fa felice il Monza che ora si trova avanti nella corsa per l’ottavo posto con un +2 su granata e viola che restano appaiate a 50 punti in classifica. Le reti arrivano nel secondo tempo. Apre Jovic che porta in vantaggio la viola. Il giocatore, che era appena entrato al posto di Sottil, segna su colpo di testa. Il pareggio è di Sanabria che al 21esimo,imbeccato da Buongiorno firma la rete con un gran tiro di sinistro.