Serie A, il Napoli spazza via la Cremonese e veleggia sicuro al comando, la Juventus batte la Fiorentina di misura

NAPOLI-CREMONESE 3-0

Contro la Cremonese il Napoli si era già distratto in coppa Italia. La squadra di Spalletti non è ricaduta nell’errore e ha ottenuto una vittoria che la avvicina ancora di più al titolo. La strada è lunga, ma il vantaggio davvero cospicuo: 16 punti sull’Inter, che comunque deve ancora giocare la sua partita. Come hanno sempre fatto con le grandi, i grigiorossi hanno cercato di giocarsela alla pari. Ma i partenopei hanno ribadito la loro superiorità. I soliti noti sul tabellino dei marcatori: Kvaratskhelia ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno con il bel gol con cui ha sbloccato la gara, ingresso in area da sinistra, dribbling e diagonale rasoterra in buca; poi Osimhen, che ha raddoppiato con un tocco facile facile da mezzo metro; infine è arrivato anche il sigillo di Elmas. La Cremonese, che giocherà la semifinale di coppa Italia, pare ormai rassegnata alla retrocessione.

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

E’ stata tutta una questione di centimetri. Il gol partita lo ha segnato Rabiot di testa, il portiere Terracciano aveva respinto ma la palla aveva impecettibilmente superato la linea di porta; per convalidare la rete è servita la gol line tecnology. Nella ripresa Vlahovic in contropiede aveva segnato il gol dell’ex (senza esultanza), ma il raddoppio è stato spazzato via dal Var con il fuorigioco automatico. Nel finale la Fiorentina aveva raggiunto il pareggio con un gran tiro di Castrovilli, ma a inizio azione è stato scovato un off side millimetrico di Ranieri, per cui l’urlo dei viola è stato ricacciato in gola. La Juventus ha vinto, come spesso le capita di misura e con qualche sofferenza, ma senza subire gol; in avvio Allegri ha sperimentato il tridente Chiesa-Di Maria-Vlahovic. La partita è stata piuttosto equilibrata, la Fiorentina non avrebbe demeritato il pari.





BOLOGNA-MONZA 0-1

I brianzoli non si fermano più, è questo il terzo successo consecutivo in trasferta, che vale la parte sinistra della classifica. Belli, bravi e non sfortunati i ragazzi di Palladino. Il Bologna può sentirsi in credito con la sorte: senza produrre nulla di particolarmente notevole, è comunque stata la squadra di Thiago Motta a fare la partita. Ma una ripartenza del Monza a metà del primo tempo è risultata decisiva: dopo la fuga di Petagna, un rimpallo ha fornito a Donati una comoda palla da spingere in rete. Nella ripresa tra i rossoblu è rientrato Arnautovic, che però non ha cambiato il corso delle cose. Monza imbattuto nel 2023.