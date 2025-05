Serie A, Juventus in fuga e Napoli in zona Champions

L'Inter torna a vincere in trasferta mentre il Palermo spera ancora

Il campionato non può essere mandato in archivio a Natale, ma la Juventus ha piazzato un allungo importante. I bianconeri sabato hanno spedito la Roma a -7. E per cercare di inseguire la Juve torna a farsi sentire la candidatura del Napoli, ora terzo con la Lazio. La squadra di Sarri è tornata a regalare gol e spettacolo: dieci le reti segnate dai partenopei nelle ultime due partite, e di queste ben sette portano la firma di Dries Mertens, ieri autore di un poker nel 5-3 contro il Torino. Il belga non sta facendo rimpiangere Higuain, che comunque con in bianconero segna gol dal peso specifico alto. Resta in zona Champions la Lazio, 3-1 alla Fiorentina. Scavalcato un Milan in frenata, per i rossoneri – ora quinti - un solo punto nelle ultime due partite. Dopo tanto tempo, l’Inter torna a vincere in trasferta, l’1-0 in casa del Sassuolo porta la firma di Candreva. Nerazzurri ora settimi, a due punti dall’Atalanta, dopo aver scavalcato Fiorentina e Torino. Subito dietro ai granata c’è il Chievo, che ha battuto 2-1 la Sampdoria. In coda colpo grosso del Palermo, 4-3 in rimonta in casa del Genoa. I rosanero hanno raggiunto il Crotone, sconfitto a Udine, e lasciato al Pescara l’ultimo posto: abruzzesi sconfitti in casa dal Bologna e duramente contestati.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti