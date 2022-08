Serie A, Juventus-Spezia 2-0, Napoli-Lecce 1-1, Sampdoria-Lazio 1-1, Udinese-Fiorentina 1-0, Empoli-Verona 1-1

JUVENTUS-SPEZIA 2-0

La Juventus batte lo Spezia e torna alla vittoria dopo due pareggi di fila. I bianconeri partono forte e si portano subito in vantaggio. al 9' Vlahovic, su calcio di punizione, sblocca la partita. La squadra di Allegri dopo il vantaggio cala vistosamente, non crea altre occasioni pericolosi, ed a tratti soffre la pressione dei liguri. il raddoppio arriva a tempo scaduto, quando Milik al 91' segna la prima rete in bianconero e chiude la partita. Infortunio per Szczesny, costretto a lasciare la porta a Perin.





NAPOLI-LECCE 1-1

Allo stadio Maradona il Lecce ferma sul pareggio il Napoli, che manca così l'aggancio alla Roma in testa alla classifica. Al 25' Meret para un rigore a Colombo e dopo 2' Elmas la sblocca a pochi passi dalla porta. L'ex attaccante del Milan si fa perdonare trovando il primo gol in A che vale il pareggio con un sinistro dal limite sotto l'incrocio al minuto 31. Nella ripresa la squadra i Spalletti si riversa in attacco, ma il Lecce si chiude bene e riesce così a portare a casa un punto prezioso.





SAMPDORIA-LAZIO 1-1



Pareggio tra Sampdoria e Lazio a Marassi, con i blucerchiati che trovano la prima rete in questa Serie A allo scadere. Lazio in vantaggio al 21' con Ciro Immobile, servito da Milinkovic-Savic di tacco. Pochi minuti dopo immobile colpisce anche il palo. Sampdoria in difficoltà, solo due occasioni con Quagliarella, fermato senza troppe difficoltà da Provedel. Nella ripresa Giampaolo inserisce Caputo, Djuricic e Gabbiadini, che al 92' trova il gol del pareggio.





UDINESE-FIORENTINA 1-0

L'Udinese centra la seconda vittoria di fila, batte la Fiorentina e sale a 7 punti in classifica. Al 17', i friulani passano in vantaggio: Venuti sbaglia sul pressing di Deulofeu, che poi attira su di sé Terracciano per infine regalare un pallone facile da spingere in porta per Beto. I bianconeri insistono e Lovric spaventa i viola con un diagonale destro fuori misura. Nella ripresa, Italiano le prova tutte, dentro Sottil, Jovic e Ikoné, ma i viola non trovano il gol.





EMPOLI-VERONA 1-1

Padroni di casa in vantaggio al 26', con Baldanzi che trafigge Montipò con un potente sinistro dal limite dell'area. Nella ripresa il Verona scende in campo con un altro piglio, è pericoloso due volte con Lasagna, e trova il pareggio al 69': Kallon riceve in area, controlla di petto e conclude al volo di sinistro, firmando il definitivo 1-1. Empoli e Verona ancora senza vittorie.