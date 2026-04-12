Serie A: l'Inter batte il Como, vola a +9 sul Napoli e assapora lo scudetto. 3 punti anche per Bologna e Genoa Photo Credit: ANSA / ROBERTO BREGANI

PARMA - NAPOLI 1-1

Il Napoli rallenta la propria corsa e si ferma sull’1-1 in casa del Parma dopo una gara dominata nel possesso ma non concretizzata. I padroni di casa sorprendono subito tutti passando in vantaggio dopo appena 33 secondi: lancio lungo dalla difesa, sponda aerea e inserimento perfetto di Gabriel Strefezza, freddo nel battere il portiere con un diagonale preciso. Il gol lampo indirizza il match su un copione chiaro, con la squadra di Antonio Conte costantemente nella metà campo avversaria e il Parma chiuso a protezione del risultato. Gli azzurri costruiscono molto ma creano poco nel primo tempo, soffocati dal muro difensivo emiliano e da una manovra troppo lenta. Nella ripresa il Napoli aumenta il ritmo e trova il pari grazie al solito Scott McTominay, che raccoglie una sponda in area e scarica dal limite il tiro dell’1-1. Sembra l’inizio della rimonta, invece il Parma resiste con ordine e prova anche a ripartire negli spazi concessi nel finale. Gli ospiti spingono fino al recupero, ma il portiere si oppone sull’ultima occasione. Al triplice fischio è festa per il Parma, ormai vicino alla salvezza, mentre il Napoli spreca la chance di mettere pressione alla vetta della classifica.

BOLOGNA-LECCE 2-0

Il Bologna sfrutta degli errori grossolani del Lecce e vince un match importante soprattutto per il morale in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. In campionato la rimonta europea sembra essere praticamente impossibile. Il Lecce invece, che è in piena lotta salvezza ha commesso degli errori d'attenzione che non può permettersi. Il gol che sblocca la partita arriva al 26esimo del primo tempo: Su una palla alta la difesa del Lecce si addormenta, nessuno va sul pallone, si infila quindi Orsolini che entra in area di rigore e calcia con un tocco morbido sulla traversa, la palla però rimane all'interno dell'area piccola e Freuler si fa trovare pronto, da due passi deve solo spingerla in rete di testa. L'attaccante del Lecce Stulic pochi minuti prima solo davanti al portiere si è divorato il gol del vataggio facendosi parare un tiro troppo debole. Nel secondo tempo il Lecce prova a reagire ma è il Bologna che continua a mantenere il possesso del pallone. Falcone salva i suoi in un paio di occasioni poi però al 92esimo arriva il gol che chiude la partita: La difesa del Lecce sbaglia un rinvio su calcio di punizione, il pallone finisce tra i piedi di Bernardeschi che prontamente serve Orsolini in area di rigore; l'azzurro prende la mira con il sinistro e batte Falcone. Finisce 2 a 0 per il Bologna, il Lecce rimane terzultimo.





GENOA-SASSUOLO 2-1

Il Genoa torna al successo battendo 2-1 il Sassuolo al Ferraris al termine di una gara intensa e combattuta. I rossoblù sbloccano il match al 18esimo, quando Malinovskyi lascia partire un potente sinistro dalla distanza su assist di Baldanzi, superando Muric e portando avanti i padroni di casa. Il Sassuolo reagisce e sfiora il pari prima dell’intervallo, ma il primo tempo si chiude sull’1-0, segnato anche da tensioni che esplodono nel tunnel degli spogliatoi con le espulsioni di Berardi ed Ellertsson. Nella ripresa, giocata quindi in inferiorità numerica da entrambe le squadre, gli ospiti trovano l’1-1 al 57’ con Koné, abile a ribadire in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Genoa però non si disunisce e nel finale trova il gol decisivo: all’84’ Ekuban, servito da Messias dopo una bella azione manovrata, firma il definitivo 2-1, regalando tre punti pesanti alla squadra ligure nella corsa salvezza.





COMO-INTER 3-4

Al termine di una sfida spettacolare al Sinigaglia, l’Inter si impone 4-3 sul Como, conquistando una vittoria dal peso specifico enorme nella corsa al titolo. Dopo una prima mezz’ora equilibrata e povera di occasioni, il match si accende improvvisamente nel finale di primo tempo: i padroni di casa passano con Valle, trovano il raddoppio con Nico Paz e sembrano in controllo, ma Thuram riapre subito i giochi accorciando le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa cambia l’inerzia: ancora Thuram firma il pareggio in avvio sfruttando un errore grossolano della difesa, poi sale in cattedra Dumfries, protagonista assoluto con il gol del sorpasso di testa e quello del 4-2, finalizzando un assist preciso di Akanji. Nel recupero Da Cunha trasforma un rigore e rende meno amaro il passivo per il Como, ma non basta a evitare la sconfitta. L’Inter allunga così a +9 sul Napoli secondo, mentre i lombardi restano comunque in zona alta, confermandosi al quinto posto a -2 dalla Juventus quarta.