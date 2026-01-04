Serie A, L'Inter spazza via il Bologna e risponde a un bel Napoli vittorioso sul campo della Lazio

04 gennaio 2026, ore 22:55
Questi i risultati della domenica: Inter-Bologna 3-1, Lazio-Napoli 0-2, Fiorentina-Cremonese 1-0, Hellas Verona-Torino 0-2
INTER-BOLOGNA 3-1
La risposta a Milan e Napoli è stata convincente: il Bologna stavolta non è stato una bestia nera, a San Siro la gara è stata senza storia e l’Inter l’ha vinta in modo più netto di quanto faccia pensare il punteggio di tre a uno. Nerazzurri di nuovo in testa alla classifica. I gol li hanno segnati Zielinski nel primo tempo, Lautaro Martínez e Marcus Thuram nella ripresa. Nel finale il gol di Castro non ha riaperto la partita per il Bologna. La squadra di Chivu ha attaccato dall’inizio alla fine, abbiamo contato - oltre alle tre reti segnate- almeno 10 palle gol non sfruttate; questo è il pelo nell’uovo di una serata assolutamente positiva per l’Inter. Il Bologna non si è espresso ai suoi soliti livelli
LAZIO-NAPOLI 0-2
Il nuovo anno è iniziato come era finito il vecchio: con un Napoli convincente. Sembrano davvero lontani gli stenti d’autunno con il tabù trasferte e gli sfoghi di Antonio Conte. All’Olimpico i partenopei sono stati padroni. Partita già indirizzata, forse decisa, nella prima mezzora. E’ stato Spinazzola a sbloccarla dopo 13 minuti, con un diagonale a incrociare l’assist di Politano. E al 32esimo altro assist del fantasista, per il gol di testa di Rrahmani. Prima dell’intervallo una traversa colpita da Elmas ha certificato la superiorità degli ospiti. Che nella ripresa hanno gestito il doppio vantaggio senza patemi. Arrendevole e spuntata la Lazio, pericolosa solo nel finale con una traversa di Guendouzi. Biancocelesti in dieci per l’esplusione di Noslin per somma di ammonizioni, e la rissa conclusiva ha portato anche al rosso per Marusic e Mazzocchi. Nota stonata per Antonio Conte: l'uscita per infortunio di Neres, per un colpo alla caviglia. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.
FIORENTINA-CREMONESE 1-0
L’urlo del Franchi è arrivato al novantunesimo minuto, quando in molti avevano smesso di crederci. Il gol di Moise Kean ha portato un successo dall’alto peso specifico: per il morale e per la classifica. Ora i viola non sono più soli all’ultimo posto: hanno raggiunto Pisa e Verona. La squadra di Vanoli ha attaccato con continuità nel primo tempo, ma il muro della Cremonese ha retto: polemiche per un rigore prima assegnato alla Fiorentina, poi tolto con il VAR. Nella ripresa la spinta viola ha perso intensità e la Cremonese ha sprecato un paio di contropiede interessanti. Moise Kean è entrato in campo a sette minuti dalla fine: in mischia, all’interno dell’area piccola, ha spinto in rete un pallone insieme a tutto il popolo viola. Beffata la Cremonese, che ormai sembrava vicina al traguardo.
HELLAS VERONA-TORINO 0-3
Il Torino respira, il Verona precipita. La squadra di Zanetti ora divide l'ultimo posto con Fiorentina e Pisa. Gara dai due volti: i padroni di casa si sono svegliati tardi, ma il passivo per l'Hellas è troppo pesante, il punteggio si è dilatato solo nei minuti finali. I granata hanno approcciato bene la partita, già pericolosi dopo pochi secondi. Al decimo minuto è arrivato il gol dell'ex: il Cholito Simeone ha approfittato di un buco della difesa scaligera, si è involato tutto solo davanti alla porta dove ha conservato freddezza e precisione: 0-1. In generale il Toro ha giocato un buon primo tempo, senza rischi. A inizio ripresa è tornato in campo un Verona diverso: la pressione dei padroni di casa è stata costante. Non è mancato il cuore, è mancata la precisione. Il Torino ha saputo resistere, poi nel finale ha piazzato i due contropiede che hanno fatto calare il sipario: al minuto 87 ecco il gol dello 0-2 di Casadei, al 91esimo è arrivata la rete di Njie.