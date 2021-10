Serie A, La Juventus vince il derby, l'Inter passa in casa del Sassuolo. Prima vittoria per la Salernitana

La Juventus fa suo il derby con il Torino, vincendo in cassa dei granata 1-0 con un gol di Locatelli all'86esimo. L'Inter soffre un tempo, va sotto di un gol, poi ribalta la partita e conquista tre punti preziosi per la classifica. Adesso è a un punto dalla capolista Napoli. Primi tre punti per la Salernitana in campionato. La squadra di Castori ha vinto 1-0 con il Genoa.





Torino-Juventus

La Juventus vince il derby in casa del Torino. Ai bianconeri basta un gol di Manuel Locatelli all’86eismo per portare a casa tre punti e continuare a risalire in classifica. Ora i bianconeri hanno 11 punti in graduatoria e raggiungono momentaneamente Lazio e Atalanta. Per i bianconeri è la seconda partita senza subire gol. Parte veloce la squadra di allegri, ma ala distanza esce il Torino che spreca con Singo, Lukic e Pobega. Al 38esimo gran tiro di Mandragora con Szczesny che in tuffo riesce a deviare. Nella ripresa la Juventus reagisce. Allegri cambia. Dentro Cuadrado per Kean e al 52esimoarriva una grande occasione per i bianconeri con Alex Sandro che sciaccia di testa, ma Milinkovic si salva con un colpo di reni. Poi ci prova Cuadrado, ma il portiere granata si fa trovare pronto. Il gol arriva all’86esimo grazie a un guizzo di Locatelli che con un destro scoccato dal limite supera Milinkovic. È il gol partita. Nel recupero Kulusevski in contropiede colpisce la base del palo. "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e abbiamo tenuto nel secondo" ha detto l'allenatore del Torino Juric nel dopopartita. "La Juventus ha trovato lo spirito giusto" ha commentato il tecnico bianconero, Allegri.

Sassuolo-Inter

Soffre l'Inter, ma alla fine conquista i tre punti sul campo del Sassuolo. I nerazzurri vincono 2-1 dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol per il rigore segnato da Berardi al 22esimo. Per i nerazzurri gol di Perisic al 58esimo e definitivo 2-1 su rigore segnato da Lautaro Martinez al 78esimo. L'Inter però rischia molto nel primo tempo e soprattutto nel finale quando Defrel cade dopo un contatto con Handanovic. Check del Var, tutto regolare per l'arbitro Pairetto. Nel secondo tempo sono decisivi i quattro cambi operati in contemporanea da Inzaghi che hanno dato la spinta alla squadra che ha ribaltato il risultato. Nel dopo partita l'allenatore del Sassuolo critica la decisione dell'arbitro sull'episodio di Defrel: "Mi chiedo perche' ci sia il Var , Pairetto? Certe decisioni possono essere sbagliate. Siamo rammaricati".

Salernitana-Genoa 1-0

La Salernitana vince 1-0 contro li Genoa, gol di Djuric nella ripresa ed abbandona l’ultimo posto in classifica. Per la squadra di Castori si tratta del primo successo in campionato. La Salernitana, trascinata da Ribery, ma il gol arriva solo nella seconda frazione di gioco. L'episodio decisivo arriva quando il tecnico dei padroni di casa, Castori cambia l’intero l'attacco. Fuori Simy e Gondo e dentro Bonazzoli e Djuric. Ed è proprio quest’ultimo al 21esimo a segnare con l'aiuto di una deviazione di Maksimovic. Per la Salernitana potrebbe arrivare anche il raddoppio, ma cinque minuti dopo è il palo a dire di no a Di Tacchio. A nulla è valsa la reazione del Genoa ne finale, anche grazie a Belec che si è superato diverse volte.





Le partite di domani

Il settimo turno di Serie A si concluderà domani. Si comincia alle 12.30 con Bologna-Lazio. Alle 15 Verona-Spezia e Sampdoria-Udinese. Alle 18 Fiorentina-Napoli e Roma-Empoli. Il posticipo delle 20.45 è Atalanta-Milan. Nell’anticipo di venerdì, Cagliari e Venezia hanno pareggiato 1-1