Serie A, Napoli-Bologna 1-2

La squadra di Ancelotti in piena crisi scivola a -17 dall'Inter capolista

Il Napoli perde 2-1 contro il Bologna e non esce dalla crisi: per Ancelotti sono 6 gare di fila senza vittorie in campionato e gli azzurri sprofondano a -17 dall'Inter. Al San Paolo una zampata di Llorente al 41' porta avanti i padroni di casa, che nella ripresa si fanno rimontare da Skov Olsen (58') e da Sansone (80'). Nei minuti di recupero annullato il gol del pareggio di Lorente per fuorigioco.

