Serie A, Napoli-Bologna 1-2

01 dicembre 2019, ore 19:52
La squadra di Ancelotti in piena crisi scivola a -17 dall'Inter capolista
Il Napoli perde 2-1 contro il Bologna e non esce dalla crisi: per Ancelotti sono 6 gare di fila senza vittorie in campionato e gli azzurri sprofondano a -17 dall'Inter. Al San Paolo una zampata di Llorente al 41' porta avanti i padroni di casa, che nella ripresa si fanno rimontare da Skov Olsen (58') e da Sansone (80'). Nei minuti di recupero annullato il gol del pareggio di Lorente per fuorigioco.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann
Nei playoff d'andata di Conference e Europa League, la Viola espugna la Polonia con un secco tre a zero rifilato ai giallorossi. Ottima prova anche dei Felsinei che vincono uno a zero in Norvegia grazie alla rete di Santi Castro