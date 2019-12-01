Serie A, Napoli-Bologna 1-2

Serie A, Napoli-Bologna 1-2

Serie A, Napoli-Bologna 1-2

Redazione Web

01 dicembre 2019, ore 19:52

La squadra di Ancelotti in piena crisi scivola a -17 dall'Inter capolista

Il Napoli perde 2-1 contro il Bologna e non esce dalla crisi: per Ancelotti sono 6 gare di fila senza vittorie in campionato e gli azzurri sprofondano a -17 dall'Inter. Al San Paolo una zampata di Llorente al 41' porta avanti i padroni di casa, che nella ripresa si fanno rimontare da Skov Olsen (58') e da Sansone (80'). Nei minuti di recupero annullato il gol del pareggio di Lorente per fuorigioco.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

    Gigi D’Alessio: RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gigi Palasport” e dei dieci concerti alla Reggia di Caserta

  • Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana

    Aumentano del 28% le visualizzazioni social del gruppo RTL 102.5 a Sanremo: 56 milioni in una settimana

  • L'Iran ha una nuova Guida Suprema: il figlio dell'ayatollah Alì Khamenei, Mojtaba

    L'Iran ha una nuova Guida Suprema: il figlio dell'ayatollah Alì Khamenei, Mojtaba

  • Forlì: l'operatore della croce rossa si dichiara innocente per le morti di anziani in ambulanza

    Forlì: l'operatore della croce rossa si dichiara innocente per le morti di anziani in ambulanza

  • Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

    Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

  • Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

    Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

  • Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

    Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

  • Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

    Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

  • Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

    Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

  • Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

    Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

Serie A, pari nella sfida salvezza Parma-Cagliari, oggi in campo Inter e Napoli

Serie A, pari nella sfida salvezza Parma-Cagliari, oggi in campo Inter e Napoli

Al Tardini è finita 1-1. Risultato che soddisfa entrambi gli allenatori. Oggi le partite del sabato: Como-Lecce alle 15:00, Verona- Napoli alle 18:00 e Inter-Genoa alle 20:45

Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

La Roma conquista tre punti che valgono il momentaneo secondo posto in classifica, terza vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta che torna nei pressi della zona Europa

Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

Calcio, la Fiorentina dilaga contro lo Jagiellonia, bene il Bologna contro il Brann

Nei playoff d'andata di Conference e Europa League, la Viola espugna la Polonia con un secco tre a zero rifilato ai giallorossi. Ottima prova anche dei Felsinei che vincono uno a zero in Norvegia grazie alla rete di Santi Castro