Serie A, Napoli-Spezia 1-0, inter-Torino 1-0, Sampdoria-Milan 1-2

Napoli-Spezia 1-0

l Napoli dopo la netta vittoria in Champions League contro il Liverpool fatica non poco a superare lo Spezia, solo 1-0 trovato nel finale. A decidere la sfida è infatti l'ex Sassuolo Raspadori all'89'. Un successo che consegna alla squadra di Spalletti il primo posto in classifica con 14 punti davanti all'Atalanta a 13 , che domani affronta la Cremonese. Al 14' prima occasione della partita, con Kvaratskhelia che trova spazio in area e calcia di prima, ma Dragoswki manda a lato. Ancora il georgiano protagonista al 23' con una conclusione di potenza sul primo palo, ma Dragowski non si fa sorprendere. Nel finale di primo tempo si fa vedere lo Spezia che al 41' sfiora il vantaggio: Gyasi calcia di potenza dal limite ma Meret riesce a deviare. Il Napoli rischia ancora nella ripresa, al 72' retropassaggio sbagliato di Mario Rui, ne approfitta Kiwior che prova ad anticipare Meret ma Rrahmani salva sulla linea. Il gol partita arriva all'89': Lozano dal fondo mette un pallone rasoterra al centro, Gaetano la liscia servendo Raspadori che infila Dragowski per l'1-0 che decide la gara.





Inter-Torino 1-0

Dopo le due sconfitte in campionato con il Milan e col Bayern in Champions, l'Inter torna a vincere alla fine di una gara tirata e sofferta. La squadra di Inzaghi batte il Torino 1-0 in extremis e si porta a quota 12 punti. A San Siro nel primo tempo i granata fanno la partita e giocano con più profondità, costringendo Handanovic ad un grande intervento su Vlasic. Nella ripresa il numero uno nerazzurro tiene ancora in partita i suoi con le sue parate, l'Inter ha due grandi occasioni con Lautaro fermato dal portiere granata. Quando il match sembra ormai arrivato alla fine sul pareggio, Barella con un tocco morbido pesca Brozovic che scavalca il portiere del Torino per il gol vittoria al minuto 89.





Sampdoria-Milan 1-2

Il Milan vince sul campo della Sampdoria, tiene il passo del Napoli che sfiderà domenica prossima a San Siro, ma perde Leao, espulso e quindi squalificato per la partita contro i partenopei. Match sbloccato già al 6' da Messias con un intervento non perfetto di Audero, poi alle occasioni rossoneri di raddoppio ha risposto Djuricic con una traversa all'11'. Nella ripresa l'espulsione immediata di Leao e il pareggio al 57' dello stesso Djuricic hanno rimescolato le carte. L'episodio decisivo è arrivato al 67' con il rigore procurato e trasformato da Giroud. Nel finale palo di Verre per la Samp.