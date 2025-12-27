Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

27 dicembre 2025, ore 22:47 , agg. alle 23:16
Perde ancora la Fiorentina, battuta dal Parma e sempre più ultima in classifica, pareggio tra le polemiche ad Udine, terza vittoria consecutiva per la Juventus che sale momentaneamente al terzo posto
PARMA - FIORENTINA 1-0
Il Parma torna a sorridere battendo 1-0 la Fiorentina al Tardini grazie al primo gol italiano di Sorensen, un successo pesantissimo in chiave salvezza. Gara tesa e povera di occasioni nel primo tempo, con i ducali più intraprendenti e De Gea decisivo su Ondrejka. La svolta arriva subito dopo l’intervallo: cross dalla destra, mischia in area e zampata vincente del danese. I viola provano a reagire aumentando il peso offensivo, ma trovano sulla loro strada un attento Corvi e poca precisione. Il Parma difende con ordine e porta a casa tre punti vitali.
LECCE - COMO 0-3
Il Como interrompe la serie negativa e ritrova il successo imponendosi con un netto 3-0 sul campo del Lecce, nella gara della 17ª giornata di Serie A giocata al Via del Mare. I lariani prendono il controllo già nel primo tempo con la rete di Nico Paz al 20’, poi amministrano e colpiscono nella ripresa grazie a Jacobo Ramon e ad Anastasios Douvikas, a segno rispettivamente al 66’ e al 75’. La partita dei salentini si complica ulteriormente con l’espulsione di Eusebio Di Francesco per proteste. In classifica il Como sale a 27 punti, Lecce fermo a 16.
TORINO - CAGLIARI 1-2
Il Torino inciampa in casa e torna a fare i conti con i fischi, mentre il Cagliari espugna l’Olimpico Grande Torino con un prezioso 2-1. I granata sbloccano il match al 28’ grazie a Vlasic, bravo a ribadire in rete dopo una prima respinta di Caprile. I sardi però reagiscono con personalità e trovano il pari allo scadere del primo tempo con Prati, lesto su calcio d’angolo. Nella ripresa cresce il Cagliari e al 65’ arriva il sorpasso firmato Kilicsoy, autore di un’azione personale conclusa con un sinistro preciso. Nel finale il Toro spinge ma non trova il pari: i rossoblù tornano a vincere in trasferta dopo mesi.
UDINESE-LAZIO 1-1
Primo tempo bloccato e a ritmi bassi, con Noslin che prima colpisce il palo e poi l'esterno della rete. i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0. Ad Inizio ripresa Zaniolo si rende pericoloso in un paio di occasioni, poi nel miglior momento dei padroni di casa arriva il vantaggio ospite: all’80’ Cancellieri serve per il destro dalla distanza di Vecino, che trova la sfortunata ma decisiva deviazione di Solet che spiazza Padelli per l’1-0. Gli uomini di Sarri sembrano poter controllare il finale di partita, ma al 95’ arriva il pareggio: Davis si crea spazio dentro l’area e far partire un sinistro secco potente e preciso che vale il definitivo 1-1. Tante polemiche da parte dei biancocelesti: doppio tocco di mano nell’azione che porta al pareggio, sia a inizio azione con Palma che successivamente con un tocco di mano dello stesso Davis dopo un tiro iniziale di Zaniolo. Colombo convalida dopo controllo Var, appena prima di fischiare tre volte.
PISA-JUVENTUS 0-2
Terza vittoria consecutiva in campionato per la Juventus che batte in trasferta 2-0 il Pisa. I bianconeri la spuntano dopo aver a lungo sofferto la squadra di Gilardino, che colpisce una traversa ed un palo con Moreo prima e Tramoni poi. Dopo un legno colpito da Kelly nel secondo tempo, grazie anche all'ingresso di Zhegrova dalla panchina la Juventus ha trovato il modo di sbloccare il match: bianconeri in vantaggio al 73' con Kalulu che devia in porta a due passi dal portiere toscano, nel recupero poi Yildiz insacca un'azione manovrata dopo uno splendido affondo di Miretti. Juventus che raggiunge così momentanemente il terzo posto in classifica.
