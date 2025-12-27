Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2





PARMA - FIORENTINA 1-0

Il Parma torna a sorridere battendo 1-0 la Fiorentina al Tardini grazie al primo gol italiano di Sorensen, un successo pesantissimo in chiave salvezza. Gara tesa e povera di occasioni nel primo tempo, con i ducali più intraprendenti e De Gea decisivo su Ondrejka. La svolta arriva subito dopo l’intervallo: cross dalla destra, mischia in area e zampata vincente del danese. I viola provano a reagire aumentando il peso offensivo, ma trovano sulla loro strada un attento Corvi e poca precisione. Il Parma difende con ordine e porta a casa tre punti vitali.

LECCE - COMO 0-3

Il Como interrompe la serie negativa e ritrova il successo imponendosi con un netto 3-0 sul campo del Lecce, nella gara della 17ª giornata di Serie A giocata al Via del Mare. I lariani prendono il controllo già nel primo tempo con la rete di Nico Paz al 20’, poi amministrano e colpiscono nella ripresa grazie a Jacobo Ramon e ad Anastasios Douvikas, a segno rispettivamente al 66’ e al 75’. La partita dei salentini si complica ulteriormente con l’espulsione di Eusebio Di Francesco per proteste. In classifica il Como sale a 27 punti, Lecce fermo a 16.



