Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

PISA-COMO 0-3

Il Como rafforza la sua candidatura europea, il Pisa resta all’ultimo posto in classifica. All’arena Garibaldi la partita è vissuta sul filo dell’equilibrio per un’ora abbondante, come accaduto altre volte in questa stagione i padroni di casa ci hanno messo il cuore ma non hanno saputo concretizzare. I lariani nell’ultima mezz’ora hanno fatto emergere la loro superiorità tecnica. Gara sbloccata al 23esimo minuto del secondo tempo con il gol di Perrone, a segno con un tiro dal limite dell’area. Al 31esimo della ripresa, in contropiede, è arrivato il raddoppio di Douvikas. A sei minuti dal novantesimo il Pisa ha avuto l’occasione di riaprire la partita, ma Nzola si è fatto parare da Buthez un rigore, in realtà tirato male. Migliore l’esecuzione di Douvikas, che appena prima del fischio dagli undici metri ha realizzato lo 0-3.

LECCE-ROMA 0-2

La Roma vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco e chiudè così il proprio girone d’andata con 36 punti in classifica: Gasperni diventa il sesto allenatore a conquistare 1.000 punti in Serie A dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm, Allegri e Spalletti. A sbloccare il match è Ferguson al 14’, innescato da un tocco di Dybala, mentre Pisilli si vede annullare il raddoppio per fuorigioco al 38’. Pierotti si divora invece una clamorosa chance per pareggiare al 58’, prima del 2-0 marchiato da Dovbyk al 71’, su invito di Pisilli. La sconfitta tiene a 17 punti il Lecce,con una gara da recuperare, nuovamente ko dopo il pareggio strappato lo scorso weekend in casa della Juventus.

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3

La Juventus parte forte, sfiora il vantaggio con Yildiz e Thuram e trova poi la rete con un autogol di Muharemovic, sfortunato nel deviare verso la propria porta un cross di Kalulu al 16'. Al 52' Cambiaso tocca per Thuram in area di rigore, con il francese che ci prova calciando sul primo palo ma c'è ancora una volta Muric pronto a negare il gol agli avversari. Ancora Juventus in pressing al 59' con il recupero alto di Koopmeiners, palla a David che crossa sul dischetto per Miretti che non riesce a trovare la porta in spaccata. Il gol del raddoppio arriva al 62': David difende palla e serve nello spazio Miretti che arriva davanti a Muric e lo batte in diagonale per lo 0-2. Sassuolo in confusione e tris Juventus 40 secondi dopo, con David che sfrutta un errore di Idzes, si invola in area, salta Muric e deposita la palla in porta con il piatto sinistro per lo 0-3. La squadra di Grosso non riesce a reagire e rischia ancora al 66' con David che ci prova subito con il destro da dentro l'area ma non inquadra la porta. La Juventus risponde così alla Roma, con entrambe le squadre appaiate al quarto posto.



